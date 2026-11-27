Chư tôn đức chủ tọa buổi họp tại Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam

Tại Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự Trung ương chủ trì; tại Văn phòng Trung ương GHPGVN do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự chủ trì; cùng tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhận định GHPGVN đã tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua dự thảo Hiến chương tu chỉnh lần thứ 8; suy tôn Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031 và đã được các cơ quan Nhà nước chấp thuận.

“Hôm nay Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức phiên họp thứ nhất tại hai đầu cầu Văn phòng Trung ương GHPGVN để tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, đánh giá ưu và khuyết điểm trong công tác tổ chức của Đại hội và sự góp ý của chư tôn đức”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì buổi họp tại đầu cầu Văn phòng Trung ương GHPGVN tại Hà Nội - Ảnh: Cẩm Vân

Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng thông tin Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần 8 chính thức được các cơ quan Nhà nước thông qua.

Hội nghị lần thứ nhất của nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự sẽ trình bày các nội dung triển khai hoạt động Phật sự của GHPGVN và các văn kiện có liên quan của Giáo hội khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Đức Thiện đã báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội X GHPGVN

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chư tôn đức thống nhất thông qua báo cáo liên quan công tác tổ chức Đại hội. Theo đó, Đại hội có gần 2.000 đại biểu tham dự từ ngày 5 đến ngày 7-11-2026 ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với tất cả các đại biểu tham dự; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các địa phương đánh giá cao và dư âm đậm nét, tốt đẹp trong cộng đồng Phật tử.

Tại Đại hội, đại biểu nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ gồm 12 mục tiêu cùng các giải pháp thực hiện thành công chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2026-2031).

Đại hội đã cử hành nghi thức suy tôn 23 chư Tôn đức tham gia Hội đồng Chứng minh, nâng tổng số thành viên Hội đồng Chứng minh khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 114 vị, trong đó có 38 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, đứng đầu là Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

Tại đầu cầu Văn phòng Trung ương GHPGVN

Đồng thời, Đại hội suy cử Hội đồng Trị sự khóa X gồm 235 Ủy viên chính thức, 40 Ủy viên dự khuyết, trong đó có 61 thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Tại phiên họp thứ nhất đã nhất tâm suy cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ X (2026 - 2031).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tuyệt đối thông qua bản Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 8 gồm Lời nói đầu, 12 chương, 70 điều.

Đại hội lần này đã cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm cho 941 vị, gồm: 37 vị Hòa thượng, 337 vị Thượng tọa, 53 vị Ni trưởng, 514 vị Ni sư.

Tại hội nghị trực tuyến, Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin cho biết Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần 8 được Nhà nước chấp thuận và chính thức có hiệu lực vào ngày 27-11-2026.

Tại đầu cầu Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam (TP.HCM)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến biểu quyết của chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tham dự buổi họp trực tuyến kết nối 2 đầu cầu Văn phòng Trung ương GHPGVN đã thống nhất thông qua Quy chế của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN gồm 7 chương và 43 điều; Quy chế hoạt động của Văn phòng Trung ương GHPGVN gồm 7 chương và 34 điều; Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố gồm 8 chương và 47 điều.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo cơ cấu nhân sự các Ban, Viện Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031, theo đó thành viên các Ban, Viện dự kiến với phương án 95 thành viên (đối với các Ban, Viện không sáp nhập) và 105 thành viên đối với Ban, Viện sáp nhập; cơ cấu không quá 15 vị Phó ban.

Chư tôn đức tại buổi họp tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đóng góp ý kiến liên quan công tác Thông tin truyền thông theo quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ 8.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thống nhất thông qua tờ trình của Ban Thư ký, sẽ thành lập Trung tâm Báo chí Truyền thông và Chuyển đổi số Phật giáo trực thuộc Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, do vị Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đảm trách Trung tâm.

Theo đó, các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố cũng sẽ thành lập Trung tâm trực thuộc Ban Thường trực Ban Trị sự do vị Phó Thư ký Ban Trị sự phụ trách Thông tin truyền thông đảm trách Trung tâm này.

Chư tôn đức tại Văn phòng Trung ương GHPGVN (Hà Nội)

Sắp tới, Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ ban hành các thông tư hướng dẫn cụ thể về cơ cấu thành phần nhân sự Ban, Viện Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031; hướng dẫn thành lập Trung tâm Báo chí Truyền thông và Chuyển đổi số Phật giáo.

Hình ảnh tại buổi họp trực tuyến của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031:

Tại đầu cầu TP.HCM

Tại đầu cầu Hà Nội

Chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tại điểm cầu trực tuyến tại chùa Quán Sứ, Hà Nội