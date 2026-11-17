Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi họp Ban Thường trực.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thảo luận thống nhất nhiều Phật sự trọng tâm quý 4, năm 2026. Theo đó, chư tôn đức Ban Thường trực thống nhất sẽ tiếp tục tổ chức Tuần huân tu Phật lịch 2570 với chủ đề “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu năng – Hiệu lực”, nhằm tu bồi Giới - Định - Tuệ, phát huy sức mạnh lục hòa và nêu cao tinh thần đoàn kết trong triển khai Nghị quyết Đại hội I GHPGVN TP.HCM và định hướng một số Phật sự trọng tâm của Phật giáo TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự phát biểu tại buổi họp

Dự kiến, Tuần huân tu sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 18-12-2026 (1 đến 10-11-Bính Ngọ), tại Việt Nam Quốc Tự; thành phần tham dự gồm: chư tôn đức Ban Trị sự, Thường trực các Ban chuyên môn, đại diện Phật giáo các phường xã thuộc Phật giáo TP.HCM.

Trong thời gian này, Ban Trị sự đồng thời sẽ tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì; thảo luận các chuyên đề cho các vị trụ trì, quản trị, quản tự và Tăng Ni đại chúng các tự viện TP.HCM nhằm bồi dưỡng công tác quản lý tự viện, Tăng Ni, cập nhật công tác hành chính, quy định mới của Giáo hội, công tác chuyển đổi số hành chính Giáo hội…

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự trình chương trình Tuần Huân tu Phật lịch 2570

Được biết, Tuần huân tu được Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN chủ trương từ năm 2017 khi ngài còn đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự TP.HCM và duy trì hàng năm, trở thành truyền thống của Ban Trị sự TP.HCM; Tuần huân tu cũng được một số Ban Trị sự tỉnh, thành học tập, tổ chức khóa tu hàng năm.

Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trình dự thảo định hướng về quản trị giáo dục Phật giáo; nhiều chư tôn đức đã thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan về công tác quản lý, giáo dục, đào tạo.

Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM

Liên quan công tác giáo dục đào tạo, Hòa thượng Thích Lệ Trang đúc kết nhấn mạnh giáo dục Phật giáo là Phật sự trọng yếu của Giáo hội TP.HCM. Ban Thường trực, Ban Giám hiệu ở 3 cơ sở Trường Trung cấp Phật học TP.HCM sẽ ngồi lại để thảo luận, quyết định về sự hợp nhất các cơ sở Trường Trung cấp Phật học tại 3 khu vực và đề cử nhân sự Ban Giám hiệu mới, đúng với quy định của Hiến chương GHPGVN, quy chế Ban Trị sự.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng thống nhất dự kiến sẽ tạm dời Trường Trung cấp Phật học TP.HCM, Tăng sinh sẽ về học tại chùa Phổ Quang và Ni sinh sẽ về học tại chùa Thanh Tâm; Ban Trị sự sẽ trùng tu chùa Thiên Minh làm cơ sở Trường Trung cấp Phật học TP.HCM.

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ TP.HCM

Tại buổi họp, các ban chuyên môn trực thuộc trình dự kiến một số hoạt động Phật sự sắp tới: Ban Văn hóa – Nghi lễ, Thông tin – Truyền thông, Ban Hoằng pháp – Hướng dẫn Phật tử, Ban Pháp chế - Kiểm soát, Phân ban Ni giới.

Trong đó, Ban Hoằng pháp – Hướng dẫn Phật tử TP.HCM dự kiến sẽ tổ chức khóa tu cho Phật tử, mỗi tháng 4 kỳ luân phiên tại Việt Nam Quốc Tự và chùa Phổ Quang.

Ban Thường trực cũng thống nhất cử Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Thiện Quý và Thượng tọa Thích Tâm Hải là 3 vị chính thức phát ngôn cho Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hình ảnh buổi họp Ban Thường trực vào sáng nay, 17-11:

Buổi họp của Ban Thường trực tại Việt Nam Quốc Tự