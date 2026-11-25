Nhà thuốc Bảo Châu 39 có địa chỉ Đ8/67 Trần Văn Giàu, ấp 6, xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin công bố của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Bảo Châu 39, địa chỉ Đ8/67 Trần Văn Giàu, ấp 6, xã Bình Lợi vừa bị xử phạt theo Quyết định số 5553/QĐ-XPHC ngày 18/11/2026.

Cơ quan chức năng xác định cơ sở có 3 hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh dược.

Thứ nhất, người chịu trách nhiệm chuyên môn của nhà thuốc vắng mặt trong thời gian cơ sở hoạt động, không thuộc trường hợp được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, nhà thuốc bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Hai mặt hàng được ghi nhận gồm Celecoxid và Vastarel MR.

Thứ ba, cơ sở mua, bán thuốc Cefuroxim 500mg nhưng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Giá trị hàng hóa liên quan được xác định dưới 1 triệu đồng.

Với các hành vi trên, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Bảo Châu 39 đã bị xử phạt tổng cộng 23 triệu đồng.