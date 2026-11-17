Nội dung bắn thử nghiệm đánh giá chỉ tiêu tính năng chiến kỹ thuật hệ thống vũ khí trên xe XTC-03 bao gồm: Pháo 30mm, súng đại liên 7,62mm SĐL-T, dàn phóng đạn khói; kính ngắm pháo thủ; hệ thống điều khiển quang điện tử.

Tại thực địa, Nhà máy Z111 phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thử nghiệm bắn kiểm tra mục tiêu mặt đất cố định ở cự ly 1.000m kênh ngày và mục tiêu mặt đất cố định ở cự ly 1.000m kênh đêm; bắn kiểm tra độ chính xác mục tiêu trên không kênh ngày và mục tiêu mặt đất di động kênh ngày. Kết quả thử nghiệm đều đạt các tính năng kỹ chiến thuật đề ra và tuân thủ đúng phương án được phê duyệt, đảm bảo chính xác, tin cậy, khách quan và an toàn.

Thử nghiệm vũ khí trên xe XTC-03.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết trao quà tặng Nhà máy Z111- đơn vị chủ trì tổng lắp và thử nghiệm xe XTC-03.

Trong thời gian tới, Nhà máy Z111 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thử nghiệm các hạng mục như: Bắn kiểm tra hoạt động của hệ thống vũ khí; bắn kiểm tra độ chính xác bằng kính ngắm pháo thủ; bắn nghiệm thu tổng hợp vũ khí lắp trên xe… trên các địa hình và thời tiết khác nhau nhằm đánh giá và hoàn thiện xe.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu 8x8 XTC-03 được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giao cho Nhà máy Z111 chủ trì tổng lắp, hoàn thiện. Xe đã được tiến hành thử nghiệm chạy không tải; thử nghiệm tính năng của hệ thống thủy lực và khí nén; tính năng bơi và khả năng cơ động vượt vật cản... đều đạt yêu cầu đề ra.

Điểm nổi bật là xe XTC-03 được tích hợp các hệ thống hiện đại như: Hệ thống phát hiện và cảnh báo chiếu xạ laser đồng bộ với dàn phóng đạn khói; hệ thống phòng, chống các tác nhân hóa học, hạt nhân; hệ thống chữa cháy tự động khóa động lực; hệ thống tự động kích hoạt chế độ bảo vệ cho kíp xe; xe có khả năng cơ động với tốc độ lớn nhất 85km/giờ.