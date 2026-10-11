Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN tổng kết Phật sự chặng đường 15 năm hoạt động

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh hội nghị có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Trưởng ban Tổ chức; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Huệ Thông và Hòa thượng Thích Thanh Điện; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương.

Tham dự có chư tôn đức Hội đồng Trị sự, thành viên Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương; đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, phụ trách Thông tin - Truyền thông các tỉnh thành; đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng Trung ương, TP.Hà Nội cùng đông đảo phóng viên, cộng tác viên báo chí, cùng hàng ngàn Phật tử.

Đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Gia Quang nhấn mạnh, trải qua chặng đường 15 năm (2012-2026), sự ra đời và hoạt động của Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương là một bước phát triển tất yếu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của GHPGVN trong kỷ nguyên truyền thông hiện đại. Từ những ngày đầu gặp muôn vàn khó khăn về tổ chức, nhân lực, phương tiện và kinh phí hoạt động, đến nay công tác thông tin, truyền thông Phật giáo đã từng bước định hình một hệ thống đa dạng từ báo chí, cổng thông tin điện tử, truyền hình, phát thanh đến mạng xã hội và các nền tảng số.

Hòa thượng khẳng định, công tác truyền thông của Giáo hội đã bước sang một giai đoạn mới: "Từ truyền thông đơn tuyến sang truyền thông đa nền tảng; từ đưa tin sang xây dựng hệ sinh thái truyền thông; từ phản ánh sự kiện sang kiến tạo giá trị và đối thoại với xã hội. Truyền thông Phật giáo giờ đây không chỉ đơn thuần là phản ánh Phật sự, mà trọng tâm là làm cho những giá trị từ bi, trí tuệ và đạo đức tốt đẹp của Phật giáo hiện diện, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội".

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc

Đứng trước kỷ nguyên số với sự bùng nổ của mạng xã hội, video ngắn và trí tuệ nhân tạo, Hòa thượng lưu ý đội ngũ làm truyền thông Phật giáo cần có tư duy mới: Làm thế nào để Chính pháp truyền tải vừa chuẩn xác vừa gần gũi, vừa giữ chiều sâu trí tuệ vừa phù hợp với ngôn ngữ thời đại; đồng thời nâng cao năng lực chủ động định hướng thông tin, phản bác các luận điệu sai lệch và xây dựng hình ảnh Giáo hội chân thực, nhân văn.

Nhân dịp này, Hòa thượng Trưởng ban bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội; sự đồng hành của chư tôn đức Tăng Ni, các cơ quan ban ngành quản lý, giới báo chí; đặc biệt tri ân công đức của quý cư sĩ, Phật tử, các nhà hảo tâm và các thế hệ thành viên của Ban đã tâm huyết đóng góp trí tuệ, công sức, tài chính để kiến tạo nên diện mạo truyền thông Phật giáo ngày hôm nay.

Trao khánh vàng tri ân lãnh đạo của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN qua các nhiệm kỳ

Tại hội nghị, chư tôn đức và đại biểu đã theo dõi phóng sự tài liệu “15 năm – một chặng đường”, khái quát quá trình dấn thân, phụng sự của ngành truyền thông Phật giáo Việt Nam qua 3 bước chuyển lớn: Nhiệm kỳ VII (2012-2017) đặt nền móng tổ chức hệ thống; Nhiệm kỳ VIII (2017-2022) mở rộng và chuyên nghiệp hóa; Nhiệm kỳ IX (2022-2027) tập trung quản trị và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ IX, Ban đã ghi dấu với những thành tự nổi bật như: Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông các sự kiện lớn; Tổ chức chương trình “Vu lan - Đạo hiếu và Dân tộc” (2023, 2024, 2025) kết hợp với công tác an sinh xã hội tại Điện Biên, Quảng Trị, Tuyên Quang; Khởi xướng Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc từ năm 2024, thu hút gần một nghìn tác phẩm báo chí dự thi mỗi năm; Tổ chức các chuyến công tác thăm hỏi, tặng quà, phản ánh đời sống tín ngưỡng tâm linh của quân dân tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 (năm 2022 và 2026),...

Trao Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội đến các cá nhân Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương

Dịp này, Trưởng lão Hoà thượng Chủ tịch đã trao khánh vàng tri ân lãnh đạo của Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN qua các nhiệm kỳ; Trung ương Giáo hội cũng công bố các quyết định và trao Bằng tuyên dương công đức nhằm ghi nhận nỗ lực của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã cống hiến cho công tác truyền thông của Giáo hội.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch nhấn mạnh, thông tin truyền thông chính là một kênh hoằng pháp đặc biệt hữu hiệu trong thời đại mới. Suốt hành trình 15 năm qua, ngành truyền thông Phật giáo đã đóng vai trò huyết mạch trong việc chuyển tải các thông điệp từ bi, trí tuệ; khắc họa sinh động các hoạt động Phật sự phụng đạo yêu nước của Tăng Ni, Phật tử cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ chứng minh

Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch đã tán thán công đức của Hòa thượng Thích Gia Quang cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương và địa phương, biểu dương tinh thần dấn thân, bản lĩnh của đội ngũ truyền thông Giáo hội trong bối cảnh không gian mạng nhiều biến động. Bằng việc giữ vững chánh kiến, chánh tư duy, các cơ quan truyền thông Phật giáo đã kịp thời định hướng dư luận, hóa giải những luồng thông tin sai lệch, góp phần giữ vững sự thanh tịnh của ngôi nhà Giáo hội và niềm tin của cộng đồng xã hội.

Chia sẻ về định hướng giai đoạn tiếp theo, Trưởng lão Hòa thượng cho biết Giáo hội đang triển khai chủ trương sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức. Sự tinh gọn này không làm suy giảm hiệu năng hoạt động mà là bước đệm để tập hợp trí tuệ, cộng hưởng sức mạnh, giúp truyền thông Phật giáo đạt hiệu quả đột phá hơn trong nhiệm kỳ mới. Trưởng lão Hòa thượng gửi lời chúc an lạc, cát tường đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, quý vị đại biểu cùng toàn thể cư sĩ Phật tử; kỳ vọng ngành Thông tin - Truyền thông GHPGVN sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hòa hợp, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi sứ mệnh được Giáo hội giao phó.

Thượng tọa Thích Đạo Thịnh cảm tạ

Hội nghị khép lại trong tinh thần hoan hỷ sau phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Đạo Thịnh, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, trụ trì chùa Khai Nguyên.

Một số hình ảnh ghi nhận: