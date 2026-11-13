Bản Thống Nhất phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Thống Nhất, xã Mường Sại

Đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La phat biểu tại ngày hội

Bản Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 bản: Lạn, Co Lứa, Ún, Sản và Giáng. Hiện bản có 151 hộ với 720 nhân khẩu, được chia thành 5 nhóm liên gia tự quản. Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận bản đã phối hợp với Ban Quản lý bản và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác hỏi thăm hỏi, nắm tình hình đời sống nhân dân tại bản Thống Nhất, xã Mường Sại

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/năm; trên 99% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Lãnh đạo xã cùng nhân dân vui nhảy sạp tại ngày hội

Các đại biểu chơi trò chơi dân gian tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương những kết quả bản Thống Nhất đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong bản tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng bản ngày càng phát triển.

Ủyban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tặng quà cho bản Thống Nhất, xã Mường Sại

Văn phòng Tỉnh ủy tặng quà cho bản Thống Nhất, xã Mường Sại

Ủyban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La trao Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận bản Thống Nhất

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Thống Nhất. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận bản vì có thành tích tiêu biểu trong triển khai công tác Mặt trận, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026).