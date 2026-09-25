Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương tại Ninh Bình được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Ước đón gần 9,4 triệu lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Trị có thêm cơ sở để nói về sức hút của điểm đến. Nhưng như Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn nhìn nhận, giá trị tạo ra từ du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Khách ở lại bao lâu, chi tiêu cho những gì vì thế trở thành câu hỏi cần lời giải cụ thể.