Văn hóa

Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương tại Ninh Bình được công nhận là Bảo vật Quốc gia

Ngày 25/9, tại Nhà văn hóa UBND xã Liêm Hà (Ninh Bình) UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Liêm Hà và nhân dân địa phương tổ chức Lễ công bố quyết định đóng nhận bằng công nhận bảo vật Quốc gia “Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương” thôn Tam Tứ xã Liêm Hà.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trao Bằng công nhận Bảo vật Quốc gia cho lãnh đạo xã Liêm Hà và Ban khánh tiết chùa Thượng Nương. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ông Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, trao Bằng công nhận Bảo vật Quốc gia cho lãnh đạo xã Liêm Hà và Ban khánh tiết chùa Thượng Nương. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ông Đỗ Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Liêm Hà, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ông Đỗ Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Liêm Hà, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ông Lại Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Liêm Hà, báo cáo tóm tắt về Bảo vật. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ông Lại Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Liêm Hà, báo cáo tóm tắt về Bảo vật. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Bảo vật Quốc gia “Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương”. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Bảo vật Quốc gia “Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương”. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Bảo vật Quốc gia “Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương”. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Bảo vật Quốc gia “Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương”. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhân dân xã Liêm Hà tổ chức rước bằng và dâng hương tại khu di tích chùa Thượng Nương. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhân dân xã Liêm Hà tổ chức rước bằng và dâng hương tại khu di tích chùa Thượng Nương. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhân dân xã Liêm Hà tổ chức rước bằng và dâng hương tại khu di tích chùa Thượng Nương. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhân dân xã Liêm Hà tổ chức rước bằng và dâng hương tại khu di tích chùa Thượng Nương. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Bảo vật Quốc gia “Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương”. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Bảo vật Quốc gia “Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương”. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhân dân xã Liêm Hà tổ chức rước bằng và dâng hương tại khu di tích chùa Thượng Nương. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Nhân dân xã Liêm Hà tổ chức rước bằng và dâng hương tại khu di tích chùa Thượng Nương. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Thanh Tuấn / TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ban-tho-phat-bang-da-chua-thuong-nuong-tai-ninh-binh-duoc-cong-nhan-la-bao-vat-quoc-gia-20260925143755135.htm