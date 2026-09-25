Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương tại Ninh Bình được công nhận là Bảo vật Quốc gia
Ngày 25/9, tại Nhà văn hóa UBND xã Liêm Hà (Ninh Bình) UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Liêm Hà và nhân dân địa phương tổ chức Lễ công bố quyết định đóng nhận bằng công nhận bảo vật Quốc gia “Bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương” thôn Tam Tứ xã Liêm Hà.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ban-tho-phat-bang-da-chua-thuong-nuong-tai-ninh-binh-duoc-cong-nhan-la-bao-vat-quoc-gia-20260925143755135.htm