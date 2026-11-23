168phường, xã và đặc khu

5 · 5 · 5cực động lực, trung tâm vệ tinh, hệ liên kết chiến lược

10vùng quản trị phát triển

6.772,59km² lập quy hoạch

Quy hoạch TP.HCM2025-2050 / tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm

Bản thiết kế tương laiTP.HCM với tầm nhìn 100 năm

TP.HCM mở rộng không gian ra sao tới năm 2075 và bạn đang ở đâu trong 10 vùng phát triển? Tất cả dữ liệu Quy hoạch tổng thể mới nhất được hệ thống hóa trong bản đồ dưới đây.

Đồ án được thông qua và phê duyệtTri Thức - Znews

Thông quaHĐND TP.HCM, Nghị quyết số 123/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026

Phê duyệtChủ tịch UBND TP.HCM, Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026

Phạm vi nghiên cứu vùngTP.HCM cùng Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và không gian biển liên quan

Liên danh tư vấnViện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP)Boston Consulting Group (BCG, Mỹ)Nikken Sekkei (Nhật Bản)

Mô hình tổ chức không gian

Siêu đô thị Đa cực,Đa trung tâm, Đa tầng

TP.HCM chuyển từ cấu trúc cộng gộp sau hợp nhất sang mô hình mới, vận hành bởi bộ khung bốn lớp.

5Cực động lực

5Trung tâm vệ tinh

5Hệ liên kết chiến lược

10Vùng quản trị phát triển

Tổ chức không gian1/14

Phạm vi lập quy hoạch

168 đơn vị hành chính

Toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM, 6.772,59 km²: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo, cùng phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của Thành phố.

Bản đồ quy hoạchlớp / phạm vi

Phường, xã của bạnthuộc vùng nào?

Nhập tên phường, xã

Kết quảChọn một phường, xã

Thuộc vùng-

Diện tích-

Dân số-

Mật độ-

Hoặc bấm chọn trực tiếp trên bản đồ.

Vùng Lõi đô thị - Tài chính - Quản trị - Di sản

Vùng Đổi mới sáng tạo phía Đông

Vùng Tây - Tây Nam (Cửa ngõ ĐBSCL)

Vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ phía Bắc

Vùng Sinh thái và Dự trữ phát triển

Vùng phía Tây Bắc và phía Nam

Vùng Sinh thái biển Cần Giờ

Vùng Cảng biển - Logistics - Năng lượng

Vùng Du lịch biển Vũng Tàu - Hồ Tràm - Bình Châu

Đặc khu Côn Đảo

Dân số các vùng được quản lý linh hoạt, biên độ điều chỉnh tăng hoặc giảm tối đa 5% trên tổng dân số dự báo toàn Thành phố, để chủ động điều phối theo tiến độ các dự án TOD và hạ tầng trọng điểm.

Tra cứuvùng / toàn thành phố

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Toàn thành phố

Ranh vùng được dựng theo ranh phường, xã hiện hành, đối chiếu sơ đồ 10 vùng trong tài liệu tư vấn; mang tính minh họa, không dùng để xác định ranh quy hoạch.

Tính chất đô thị

Đô thị đặc biệt, có tầm vóc của một siêu đô thị quốc tế.

Là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, hạt nhân của các vùng động lực phía Nam; có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Siêu đô thịCực tăng trưởng quốc gia

Siêu đô thị quốc tế, cực tăng trưởng quốc gia

Đô thị đặc biệt, hạt nhân của các vùng động lực phía Nam; vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Trung tâm lớnSản xuất · công nghệ · tài chính · hàng hải

Trung tâm sản xuất, công nghệ, tài chính, hàng hải

Trung tâm lớn về sản xuất công nghiệp, công nghệ, tài chính, thương mại, logistics và hàng hải; tiên phong, dẫn dắt đổi mới sáng tạo; cửa ngõ giao lưu quốc tế của quốc gia.

Giải trí, thể thaoTầm vóc quốc tế · ASEAN, châu Á

Siêu đô thị dịch vụ giải trí, thể thao tầm quốc tế

Trung tâm thu hút nhân tài, chuyên gia quốc tế; cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch và văn hóa mang tầm khu vực ASEAN và châu Á.

TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, đáng sống, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới

Tầm nhìn 100 năm được chia thành ba mốc. Mỗi mốc đặt TP.HCM vào một tầm ảnh hưởng rộng hơn: Đông Nam Á, châu Á, rồi toàn cầu.

Mục tiêu đến năm 20302030Nổi trội trong khu vực Đông Nam Á

Mục tiêu đến năm 20452045Trung tâm của châu Á

Đến năm 2075 và xa hơn2075Đô thị toàn cầu

2030Đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống.2045Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững; điểm đến hấp dẫn toàn cầu, chất lượng sống cao, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.2075Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện; trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế.

Chỉ tiêuphát triển

Sáu mốc, từ 2030 đến tầm nhìn 2075. Cuộn hoặc chọn năm để xem.Chạm vào năm để xem.

203020352040204520502075

Bảng chỉ tiêuquy-hoach-tphcm / chi-tieu / 2030

Quy mô dân số~18 triệu người

Quy mô lao động~8,2 triệu người

Đất xây dựng280.000 - 290.000 ha

Tăng trưởng GRDP bình quânTối thiểu 10,5%/năm

Quy mô GRDP200 - 225 tỷ USD

GRDP bình quân đầu ngườiTối thiểu 14.500 USD

Chỉ số HDIĐạt trên 0,8

Quy mô GRDP, tỷ USD

Quy mô dân số, triệu người

Dân số gồm thường trú, tạm trú trên 6 tháng và quy đổi. Giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP tối thiểu 10,5%/năm. GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành, dân số thường trú. Ô xám là mốc đồ án chưa nêu chỉ tiêu.

Năm khâu đột pháchiến lược

2075Cột mốc 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào các yếu tố đầu vào truyền thống sang dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị vị nhân sinh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, chất lượng sống và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đột phá Tầm nhìn 100 năm

2 chữ sốKịch bản tăng trưởng được xác lập

Tập trung vào 4 nhóm động lực: đổi mới sáng tạo cốt lõi; công nghệ đột phá và trung tâm dữ liệu; hạ tầng chiến lược; chất lượng sống và dịch vụ hiện đại.

Đột phá Tái cấu trúc Kinh tế - Xã hội

SandboxCụm ngành mũi nhọn và khu đặc thù

Tổ chức lại không gian theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Trọng tâm là hình thành các cụm ngành mũi nhọn, gắn với doanh nghiệp nòng cốt; thiết lập các khu đặc thù với cơ chế ưu đãi riêng, khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Đột phá Quy hoạch Đô thị và Không gian

4Công cụ tài chính đổi mới

Xây dựng đô thị đặc biệt với thể chế linh hoạt và vượt trội; phát triển trái phiếu đô thị, quỹ đầu tư chiến lược, cơ chế thu hồi giá trị đất, PPP mở rộng.

Đột phá về Ưu đãi và Quản trị

Bọt biểnMô hình thành phố chống ngập

Tăng tốc hạ tầng giao thông đa phương thức, gồm cao tốc, đường sắt liên vùng, đường sắt đô thị kết nối các cảng biển cửa ngõ; hạ tầng chống ngập theo mô hình "thành phố bọt biển" và hạ tầng số/AI.

Đột phá về Hạ tầng

Năm khâu đột phá chuyển TP.HCM từ tăng trưởng dựa vào đầu vào truyền thống sang mô hình dẫn dắt bởi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng sống.

Mô hình tăng trưởng

Chuyển từ vốn, đất đai và lao độngsang năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị cao

2026-2030

Tập trung bốn trụ cột: công nghệ đột phá, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và dịch vụ đô thị.

2031-2035

Phát huy hiệu quả hạ tầng khung, nâng cao năng suất.

2036-2045

Chuyển mạnh sang kinh tế tri thức.

Sau 2045

Duy trì tăng trưởng bền vững, hướng tới đô thị toàn cầu.

Bứt phá hạ tầngkết nối

Đường sắt đô thị đến 2050

961kmMetro, 18 tuyến

450kmLRT/Tramway

65%Nhu cầu đi lại do vận tải công cộng đảm nhận, giai đoạn 2045-2050

Cửa ngõ đa phương thức, TOD

15phútĐô thị 15 phút, thành phố đa tâm 30 phút

≥6%Đất giao thông trên đất xây dựng đô thị

Hệ thống cửa ngõ TP.HCM được tổ chức đa phương thức, gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy và hàng hải; vừa bảo đảm kết nối vùng, quốc gia và quốc tế, vừa tạo dựng hình ảnh đặc trưng của Thành phố.

Cửa ngõ hàng không, triệu khách/năm

50triệuTân Sơn Nhất, cấp 4E

100triệuKết nối sân bay Long Thành

5triệuCôn Đảo, cấp 4E

Sân bay chuyên dụng: Đất Đỏ, Gò Găng (trực thăng, UAV, phục vụ kinh tế tầm thấp) và Dầu Tiếng.

Đường sắt đô thị18 tuyến metro hoàn chỉnh đến năm 2050, kết hợp mạng đường sắt nhẹ.Cửa ngõ, TOD"Giao thông công cộng dẫn dắt phát triển đô thị", thu hồi giá trị quỹ đất quanh nhà ga.Cửa ngõ hàng khôngTân Sơn Nhất phấn đấu là một trong hai đầu mối trung chuyển lớn nhất cả nước.

Không gianđa tầng

Ba lớp ngầm dưới mặt đất và hai lớp không gian trên cao.

Tầm cao, trên 3.000 m

Không gian tầm cao

Quản lý, khai thác theo quy định về hàng không dân dụng, quốc phòng, an ninh.

Tầm thấp, dưới 3.000 m

Không gian tầm thấp

Phục vụ UAV/drone; bố trí bãi cất, hạ cánh, trạm sạc và năng lượng, trung tâm điều hành bay, hậu cần cùng mạng thông tin trên cao, hệ thống quản lý giám sát bay.

Ngầm, tầng 1

Tầng nông

Phù hợp sử dụng đất mặt đất, ưu tiên khu vực giá trị cao; kết nối hạ tầng mặt đất và tầng sâu.

Ngầm, tầng 2

Tầng sâu

Tổ chức các công trình, hạ tầng phục vụ phát triển đô thị.

Ngầm, tầng 3

Tầng rất sâu

Ưu tiên hạ tầng kỹ thuật cần cách ly cao: đường điện cao thế, tuyến thoát nước, công trình kỹ thuật quy mô lớn.

Chất lượng sống

Tám chỉ tiêu đo đời sống hằng ngày của người dân trong đồ án.

Cấp nước sạch

100%

Dân số được cấp nước sạch.

Xử lý nước thải đô thị

~80%

Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải toàn thành phố.

Chất thải rắn sinh hoạt

100%

Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Cây xanh công cộng

7,0-7,5m²/người

Tổng diện tích 19.000 - 20.000 ha.

Nhà ở bình quân

~40m² sàn

Diện tích nhà ở bình quân mỗi người.

Y tế

40-50giường

Giường bệnh trên 10.000 dân.

Giao thông công cộng

65%

Đảm nhận nhu cầu đi lại: 35-50% năm 2030, 50-60% năm 2035, đạt 65% giai đoạn 2045-2050.

Đường sắt đô thị

18tuyến

Dài 961 km, kết hợp 450 km LRT/Tramway.

2025-2050,tầm nhìn 100 năm

Nguồn

Nghị quyết số 123/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND TP.HCM về thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt quy hoạch này.

Bản đồ

Ranh phường, xã theo dữ liệu hành chính hiện hành; nền OSM. Các lớp cực, trung tâm, liên kết và vùng là sơ đồ định hướng dựng theo tài liệu tư vấn quy hoạch.

Thực hiện

Tri Thức - Znews