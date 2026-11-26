VN-Index đang gấp rút quay về mốc 1600 điểm.

Chỉ số kết phiên lùi xuống 1629,68 điểm, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 22/7/2026 (giảm 62,03 điểm). Dù điểm số giảm ít hơn nhưng hôm nay giao dịch hôm nay còn kém hơn. Cụ thể, ngày 22/7 VN-Index có 11 mã giảm sàn, hôm nay là 18 mã. Ngày 22/7 có 75 mã xanh và 245 mã đỏ, hôm nay là 47 mã xanh và 291 mã đỏ. Ngày 22/7 có 109 cổ phiếu giảm quá 2%, hôm nay tới 190 mã.

Các thống kê này cho thấy cổ phiếu hôm nay thiệt hại rất lớn và càng lớn hơn so với buổi sáng. Sáng nay tuy cũng có 157 mã giảm quá 2% nhưng mới 5 mã sàn.

Rất nhiều cổ phiếu trụ lao dốc nặng buổi chiều góp phần đẩy VN-Index thủng đáy cuối tháng 7 vừa qua. VIC riêng phiên chiều bốc hơi thêm 5,27% nữa, đóng cửa giảm tới 6,28%. VHM chốt giảm 3,44% tức là riêng chiều giảm thêm 1,67%. TCB mất thêm 2,48% nữa, tổng giảm -5,07%... Rổ VN30 đóng cửa chỉ sót lại 2 mã xanh nhưng tới 27 mã đỏ, trong đó 18 mã giảm quá 2%, chỉ số đại diện giảm 2,79% so với tham chiếu.

MCH và VNM là hai cổ phiếu duy nhất ngược dòng. MCH có phiên chiều xuất sắc khi chốt phiên sáng giảm 2,31% nhưng đóng cửa tăng 1,54%, tương đương phục hồi cực mạnh 3,94%. VNM chiều nay trượt giảm nhẹ 0,57% so với phiên sáng và đóng cửa còn +0,38%.

Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều tăng 29% so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá thấp hơn nhiều (phiên sáng mới có 6 mã giảm quá 2%). Điều này xác nhận áp lực bán đã tăng cao hơn. Điều này đảm bảo VN-Index không thể phục hồi. Thực tế đại đa số cổ phiếu trong rổ này vẫn chốt ở mức thấp nhất hoặc sát giá thấp nhất phiên.

Đối với các cổ phiếu vừa và nhỏ, hơn 170 cổ phiếu giảm quá 2%, trong đó 18 mã sàn cũng xác nhận thiệt hại rất lớn. Bán tháo hàng trăm tỷ đồng thanh khoản xuất hiện tại VIX giảm 3,25%, GEX giảm 6,53%, KDH giảm 6,35%, VND giảm 4,64%, GMD giảm 6,95%, TCH giảm 4,67%, NVL giảm 6,84%...

Chỉ tính riêng thanh khoản của 190 cổ phiếu giảm quá 2% lúc đóng cửa đã chiếm 76% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Nếu trừ đi 18 mã thuộc VN30, số còn lại thanh khoản cũng chiếm 39,4%. Đây là bằng chứng rõ nhất về sự áp đảo hoàn toàn của bên bán, thậm chí đã có bán tháo mạnh.

Những cổ phiếu đi ngược dòng chiều nay không nhiều. 47 mã xanh phần lớn thanh khoản rất nhỏ. MCH dĩ nhiên nổi bật nhất cả về giá lẫn thanh khoản. Tuy nhiên cũng có một số cổ phiếu khác giao dịch khá tốt trong nhóm vốn hóa nhỏ: NAF tăng 2,87% với 30 tỷ, KLB tăng 5,05% với 23,2 tỷ, TNI tăng 6,79% với 9,1 tỷ, PTB tăng 4,53% với 6,5 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng bán trong phiên chiều, vị thế ròng khoảng -199 tỷ đồng so với mức mua ròng 11,7 tỷ buổi sáng. Dù vẫn còn bán ròng nhưng hôm nay là phiên khối này giao dịch “hiền nhất” 7 phiên trở lại đây. Các mã bị bán ròng nổi bật là VIC -191,4 tỷ, TCB -81 tỷ, VPL -77 tỷ, VHM -45,7 tỷ, NLG -45 tỷ. Phía mua ròng có CTD +56,8 tỷ, VNM +56 tỷ, VPI +48,3 tỷ, MSN +43,4 tỷ.