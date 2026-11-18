VN-Index đã lùi về sát vùng 1700 điểm.

Chỉ số chịu sức ép cực mạnh, đóng cửa giảm 1,37% tương đương mất 23,71 điểm và rơi xuống mức 1703,01 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 11. Ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1700 điểm lại được thử thách lần nữa chỉ trong chưa đầy 3 tuần.

Nhóm trụ dĩ nhiên là “tội đồ” khiến điểm số bốc hơi rất nhanh. VIC từ khoảng 2h trở đi bị xả dữ dội, giá cắm đầu giảm 1,21% với thanh khoản chiều nay cao gấp 4 lần buổi sáng. VHM chốt phiên sáng mới giảm 0,23%, chiều nay rơi thêm 1,3% nữa, đóng cửa mất 1,62%, thanh khoản cũng tăng 2,3 lần phiên sáng. Nhóm ngân hàng lớn cũng rất tệ: VCB giảm 2,5%, CTG giảm 1,45%, BID giảm 1,94%, VPB giảm 2,78%, TCB giảm 1,89%.

Rổ VN30 kết phiên chỉ có 2 mã xanh nhưng tới 26 mã giảm, trong đó 10 mã giảm quá 2% và 7 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Chỉ số đại diện giảm 1,67% và đã đóng cửa thấp hơn đáy đầu tháng 11, tức là giảm nhanh hơn VN-Index.

Khá may mắn cho chỉ số chính là những blue-chips kém nhất chưa phải là các mã lớn nhất: LPB giảm 4,63%, SHB giảm 3,24%, FPT giảm 3,2%, GVR giảm 2,86%. Hai mã xanh duy nhất là SAB tăng 1,42% và MCH tăng 0,3%. Dù vậy chỉ riêng nhóm trụ thuộc Top 10 vốn hóa nói trên cũng đã đủ gây sức ép rất lớn, chưa kể tới số lượng cổ phiếu giảm giá sâu trên toàn thị trường hoàn toàn áp đảo.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ có 64 mã xanh và 272 mã đỏ. Tương quan độ rộng này không khác nhiều so với buổi sáng (51 mã xanh/246 mã đỏ) nhưng mặt bằng giá thì kém hơn rõ ràng. Cụ thể, HoSE chốt phiên sáng mới có 67 mã giảm quá 2% và 65 mã khác giảm từ 1% đến 2%. Đóng cửa, sàn này có 115 cổ phiếu giảm quá 2% và 70 mã giảm từ 1% đến 2%. Nói cách khác, độ rộng không phản ánh hết áp lực giao dịch trong buổi chiều.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng 64% so với phiên sáng, đạt 6.926 ty đồng, cao nhất 8 phiên chiều gần nhất. Mức tăng này có sự đóng góp khoảng 60% từ rổ VN30, tức là các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng tăng giao dịch đáng kể. Kết hợp với mặt bằng giá bị hạ thấp rất nhiều, thanh khoản này được hình thành từ áp lực bên bán hạ giá.

Không chỉ vậy, thống kê cũng cho thấy 53,4% số cổ phiếu vẫn phải đóng cửa ở giá thấp nhất hoặc có dư bán ngay trên giá thấp nhất. Điều này đồng nghĩa với sức ép duy trì đến tận phút cuối ở rất nhiều cổ phiếu.

Khối ngoại cũng gia tăng đáng kể sức ép, quy mô bán ra chiều nay tăng 42% so với phiên sáng và vị thế ròng đạt -590,6 tỷ. Phiên sáng khối này đã bán ròng 522,7 tỷ. Như vậy lần đầu tiên sau 27 phiên nhà đầu tư nước ngoài lại có một ngày rút về hơn ngàn tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ròng lớn nhất là FPT -225,7 tỷ, VIC -185,9 tỷ, MBB -87,7 tỷ, VCB -75,7 tỷ, VHM -63,8 tỷ, SHB -62,6 tỷ, HPG -51,7 tỷ. Phía mua ròng có KDH +41,6 tỷ, FRT +21,9 tỷ, BSR +21 tỷ.

Sự thay đổi đột ngột trong cách giao dịch hôm nay cho thấy sự ức chế đang được giải phóng, mặc dù theo hướng tiêu cực. VN-Index bị đẩy trở lại vùng đáy ngắn hạn quanh 1700 điểm. Thanh khoản khớp lệnh nhìn theo khối lượng hôm nay tăng 21% so với phiên trước, đạt 578,3 triệu đơn vị trên hai sàn, giá trị tăng 15,5% đạt 11.745 tỷ đồng. Mặc dù có tăng so với hôm qua nhưng đây vẫn là quy mô thanh khoản nhỏ, chỉ tương đương mức trung bình tuần trước và chưa có sự đột biến phản ánh dòng tiền mới vào.