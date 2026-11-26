Sắc đỏ và xanh mắt mèo áp đảo thị trường

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 26-11 lao dốc mạnh. Trên sàn HOSE, có 18 mã cổ phiếu giảm kịch sàn, thuộc nhiều nhóm ngành như: HHP, NLG, HDC, VSC, DGW, GMD...

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh, gây sức ép đáng kể lên chỉ số. Đáng chú ý, cả 3 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM và VPL đều giảm sâu, lần lượt 6,3%, 3,4% và 3,5%, lấy đi gần 30 điểm của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu tài chính, gồm ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, cũng đồng loạt giảm mạnh, góp phần kéo chỉ số VN-Index số đi xuống. Trong đó, TCB giảm 5,07%, VPX giảm 5,16%, EIB giảm 6,65%, TCX giảm 3,23%, BVH giảm 3,92%...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ bảy liên tiếp trên sàn HOSE, với tổng giá trị bán ròng 179,5 tỷ đồng.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên sàn

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 57,77 điểm (3,42%), xuống còn 1.629,68 điểm, với 47 mã tăng, 291 mã giảm và 34 mã đứng giá. HNX-Index cũng giảm 0,89 điểm (0,39%), xuống 226,57 điểm, với 34 mã tăng, 109 mã giảm và 40 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tương đương phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng. Tính chung hai sàn HOSE và HNX, giá trị giao dịch đạt khoảng 16.800 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Hằng, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS), cho biết VN-Index giảm mạnh chủ yếu do thông tin mới liên quan đến cuộc điều tra về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng do Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ công bố trong đêm trước, tác động đáng kể đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Áp lực bán gia tăng mạnh khiến cổ phiếu giảm giá trên diện rộng. Theo bà Hằng, thị trường không xuất hiện nhịp hồi phục đáng kể, VN-Index lùi sát vùng đáy của năm 2026. Vùng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số được dự báo quanh 1.600 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.

“Những nỗ lực tạo đáy gần đây của VN-Index đều thất bại do thanh khoản thấp. Phiên hôm nay ghi nhận áp lực bán tháo mạnh, với khối lượng giao dịch tăng vượt mức bình quân. Tuy nhiên, khi chỉ số đi sâu vào vùng quá bán, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật T+ trong 1-2 phiên tới”, bà Hằng nhận định.

Cùng quan điểm về vùng hỗ trợ tiếp theo, chuyên gia Công ty Chứng khoán Thành Công (DSC) cho rằng, kịch bản tiêu cực trong ngắn hạn đã xảy ra khi VN-Index đánh mất mốc 1.650 điểm. Trong bối cảnh nhóm cổ phiếu trụ điều chỉnh mạnh và áp lực bán giải chấp (margin call) gia tăng, chỉ số có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. Về chiến lược đầu tư, chuyên gia DSC khuyến nghị nhà đầu tư căn cứ vào tình trạng tài khoản để chủ động quản trị rủi ro.

“Với mặt bằng định giá hiện tại và vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.600 điểm, nhà đầu tư sử dụng vốn tự có hoặc chỉ sử dụng margin ở mức thấp có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Không nên bán tháo trong tâm lý hoảng loạn”, chuyên gia DSC khuyến nghị.