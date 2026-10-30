Ban Thanh tra nhân dân không làm phát sinh thẩm quyền thanh tra riêng

Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin khi thực hiện dân chủ trên nền tảng số

Về thực hiện dân chủ trên nền tảng số, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở bổ sung các quy định về nguyên tắc thực hiện, về quyền và nghĩa vụ của công dân, về tham gia ý kiến, bàn và quyết định bằng hình thức trực tuyến; về biện pháp bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc xây dựng, thiết lập nền tảng số, trong đó chú trọng các biện pháp để người dân dễ tiếp cận, tham gia phản ánh, kiến nghị và giám sát trên môi trường số; bảo đảm tính xác thực, lưu trữ và bảo mật thông tin, dữ liệu và kết quả thực hiện dân chủ; bảo đảm thực hiện dân chủ trên nền tảng số song song với phương thức truyền thống...

Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, quy định chặt chẽ để việc thực hiện dân chủ trên nền tảng số bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, không tạo ra khoảng trống pháp lý, khoảng cách, tăng chi phí và làm hạn chế quyền của người dân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình

Về bảo đảm dân chủ thực chất gắn với kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình, Bộ trưởng chia sẻ, dự thảo Luật bổ sung một số quy định để xác định rõ quyền đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; quy định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý ý kiến, kiến nghị của nhân dân, bảo đảm khả năng theo dõi suốt quá trình và kết quả giải quyết.

Dự thảo Luật xác định một trong những biện pháp đánh giá hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở là giao cho Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá dân chủ ở cơ sở của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp. Cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy, việc xây dựng Bộ tiêu chí này cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, có sự gắn kết, lồng ghép với các bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đang thực hiện, bảo đảm không chồng chéo, không tạo gánh nặng trong công tác đánh giá.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, dự thảo Luật dự kiến bổ sung một số quy định mang tính nguyên tắc, định hướng trong việc xây dựng Bộ tiêu chí, còn nội dung tiêu chí cụ thể sẽ do Chính phủ quy định và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Ban Thanh tra nhân dân không phải là cơ quan thanh tra

Về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho rằng, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của hai thiết chế kiểm tra, giám sát của nhân dân tại xã, phường, thị trấn được quy định từ Luật hiện hành và phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình tổ chức tổ dân phố, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của hai Ban.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật dự kiến bổ sung quy định Ban Thanh tra nhân dân là thiết chế đại diện của nhân dân, người lao động thực hiện quyền kiểm tra, giám sát theo quy định, thực hiện dân chủ ở cơ sở, không phải là cơ quan thanh tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước; phân định rõ phạm vi kiểm tra, giám sát của hai Ban với hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước, không làm phát sinh thẩm quyền thanh tra riêng, gây cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên họp

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật bổ sung quy định về các hình thức, biện pháp để cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị nơi không thành lập Ban Thanh tra nhân dân kiểm tra, giám sát trực tiếp được hiệu quả; quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phân công đơn vị, bộ phận tiếp nhận, giải quyết kiến nghị và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định.

Thời gian tới, cơ quan chủ trì soạn thảo và các đơn vị liên quan sẽ tiếp thu các ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm dân chủ đi cùng với kỷ cương, quyền làm chủ phải đi cùng với trách nhiệm, công khai đi cùng với giải trình, chuyển đổi số đi cùng với khả năng tiếp cận của nhân dân.

“Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ không chỉ là một quy trình hành chính, mà thực sự trở thành cơ chế để chính quyền gần dân hơn, nghe dân tốt hơn, giải quyết công việc minh bạch hơn và để người dân thực sự tham gia vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình” - Bộ trưởng nhấn mạnh.