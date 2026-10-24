Bàn thắng thứ 982 của Ronaldo gây tranh cãi

Bóng bay vào lưới sau khi chạm vào đầu Girotto.

Đêm 23/10, Cristiano Ronaldo tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp sau trận Al Nassr thắng Al Faisaly 3-1 ở vòng 11 Saudi Pro League. Tuy nhiên, pha lập công của anh gây tranh cãi khi bóng chạm đầu hậu vệ Andrei Girotto trước khi đi vào lưới.

Phút 49, từ quả treo bóng của Joao Felix, Ronaldo bật cao đánh đầu. Bóng sượt qua đầu tiền đạo người Bồ Đào Nha rồi chạm vào đầu Girotto, đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Fernando Pacheco.

Ban đầu, các nền tảng thống kê như Sofascore và Flashscore ghi nhận bàn thắng cho Ronaldo. Tuy nhiên, dữ liệu sau đó được điều chỉnh, chuyển pha lập công này thành bàn phản lưới nhà của Girotto. Sự thay đổi khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu Ronaldo có thực sự được tính bàn thắng hay không.

Theo nhà báo Saudi Arabia Ali Al-Anzi, báo cáo sau trận của tổ trọng tài xác nhận Ronaldo là tác giả bàn thắng thứ hai của Al Nassr. Đáng chú ý, trang chủ Saudi Pro League cũng giữ nguyên quyết định này, bất chấp cách ghi nhận khác biệt trên một số nền tảng thống kê.

Trong video highlights sau trận, ban tổ chức giải đấu còn nhấn mạnh pha lập công bằng dòng tiêu đề “Bàn thắng thứ 982 của Ronaldo”. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Saudi Pro League vẫn tính bàn thắng vào thành tích cá nhân của siêu sao 41 tuổi.

Với cách ghi nhận trên, Ronaldo hiện có 982 bàn thắng trong sự nghiệp, chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn đúng 18 pha lập công. Nếu duy trì hiệu suất ghi bàn, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ sớm chạm tới thành tích vĩ đại này.

Pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo Dù Al Nassr đánh bại Neom SC tại Saudi Pro League rạng sáng 21/10, pha bỏ lỡ khó tin của Ronaldo mới là tình huống thu hút sự chú ý.