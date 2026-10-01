Bạn thân Ronaldo: 'CR7 rời tuyển vì cảm thấy bị phản bội'

Vụ Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha có thêm tình tiết mới. Edu Aguirre, nhà báo của El Chiringuito và có quan hệ thân thiết với CR7, tiết lộ nguyên nhân không chỉ nằm ở việc tiền đạo 41 tuổi phải khởi động khoảng 30 phút trước Na Uy nhưng cuối cùng không được vào sân.

Theo Aguirre, sau trận đấu, Ronaldo có cuộc gặp với HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença. Trong cuộc nói chuyện này, HLV Jesus được cho là đã xin lỗi Ronaldo về cách ông xử lý tình huống trên sân.

Lời hứa sau cánh cửa đóng kín

Aguirre cho biết HLV Jesus không chỉ nhận lỗi. HLV tuyển Bồ Đào Nha còn hứa với Ronaldo rằng sẽ công khai làm rõ sự việc trong cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch, đồng thời thừa nhận việc để CR7 khởi động lâu rồi không sử dụng là quyết định chưa hợp lý.

Ronaldo vì thế chờ một thông điệp tương tự trước truyền thông. Tuy nhiên, những gì HLV Jesus nói trong cuộc họp báo lại đi theo hướng khác.

Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng Ronaldo, Jesus nhấn mạnh quyền quyết định thuộc về HLV. Chiến lược gia 72 tuổi xác nhận từng nói với CR7 rằng nếu cần trong khoảng 30 phút cuối, ông sẽ tung tiền đạo này vào sân, nhưng diễn biến trận đấu cho phép ông thay đổi ý định.

HLV Jesus còn tuyên bố không cầu thủ hay chủ tịch nào có thể khiến ông thay đổi quyết định chuyên môn.

Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha sau cuộc họp báo của Jesus và cuộc trao đổi với Pedro Proença.

Theo Aguirre, chính sự khác biệt giữa cuộc nói chuyện riêng và phát biểu công khai khiến Ronaldo nổi giận. Nhà báo Tây Ban Nha mô tả CR7 “cảm thấy bị phản bội”, bởi anh cho rằng HLV Jesus đã xin lỗi và hứa nhận trách nhiệm trước truyền thông nhưng sau đó lại lựa chọn cách thể hiện quyền lực của HLV.

Thông tin này hiện mới là lời kể từ Aguirre. HLV Jorge Jesus và FPF chưa xác nhận chi tiết về lời xin lỗi hay cam kết được cho là đã đưa ra trong cuộc họp kín.

Ronaldo nghe họp báo rồi quyết định ra đi

Diễn biến sau đó phù hợp với một phần lời kể của Aguirre. Ronaldo không tham gia buổi tập cùng tuyển Bồ Đào Nha và rời nơi tập trung sau cuộc họp báo của Jesus. Reuters xác nhận CR7 đã trao đổi với Chủ tịch FPF Pedro Proença trước khi đưa ra quyết định.

Trong thông báo trên mạng xã hội, Ronaldo cũng nhắc trực tiếp đến hai chi tiết này. Anh cho biết sau khi nghe cuộc họp báo của HLV trưởng và nói chuyện với Proença, anh quyết định rời tuyển, đồng thời tuyên bố sẽ nói rõ sự thật vào thời điểm thích hợp.

Tình tiết Aguirre tiết lộ vì thế mở ra cách nhìn khác về vụ việc. Ronaldo có thể không đơn thuần tức giận vì ngồi dự bị hay phải khởi động 30 phút, mà phản ứng mạnh vì cho rằng những gì được thống nhất trong phòng kín không được giữ nguyên khi Jesus bước ra trước truyền thông.

CR7 đến nay vẫn chưa công khai phiên bản đầy đủ của mình. Chừng nào Ronaldo chưa lên tiếng, lời kể về cuộc gặp ba bên giữa anh, Jesus và Proença vẫn là mảnh ghép đáng chú ý nhưng chưa thể xem là kết luận cuối cùng của vụ việc.