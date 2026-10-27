Bạn thân hứa trả lễ ngày cưới bằng dây chuyền vàng, đến ngày đó tôi mới biết mình đã tin nhầm người

Hân và Hoài lớn lên cùng một con ngõ nhỏ. Từ những buổi đi học chung, những lần đạp xe dưới mưa đến quãng đời sinh viên chật vật nơi thành phố, hai người bạn thân gần như chưa bao giờ tách rời.

Ngày mới lên đại học, cả hai thuê chung một căn phòng trọ chưa đầy 20m². Hân khi ấy không giàu có, nhưng được bố mẹ ở quê thường xuyên gửi gạo, rau, trứng và thức ăn. Cô cũng có một công việc làm thêm nên cuộc sống tương đối dễ thở.

Hoài thì khác. Cô luôn miệng than thở gia đình khó khăn, bố mẹ chẳng thể chu cấp, tiền sinh hoạt phải chắt bóp từng đồng.

Mỗi lần đến lượt góp tiền ăn, Hoài lại tìm được một lý do để thoái thác: "Tháng này tao hết sạch tiền rồi. Mày ứng trước giúp tao nhé, tháng sau tao trả".

Nhưng tháng sau nối tiếp tháng sau, khoản tiền ấy chẳng bao giờ được nhắc lại. Hân không phải người ngốc nghếch đến mức không nhận ra bạn mình đang tính toán. Chỉ là cô nghĩ hai đứa đã thân nhau từ bé, vài đồng tiền lẻ chẳng đáng để làm tổn thương tình cảm.

Sinh nhật Hoài, Hân thường âm thầm tìm mua những món đồ bạn thích. Khi là chiếc túi xách, lúc là bộ mỹ phẩm, có năm cô còn dành gần nửa tháng lương làm thêm để mua chiếc điện thoại Hoài ao ước.

Còn quà Hoài tặng Hân thường là những chiếc móc khóa, kẹp tóc tự làm hoặc món đồ nhỏ mua vội ở cửa hàng ven đường. Hân vẫn vui vẻ nhận lấy. Cô từng nghĩ, quà cáp không quan trọng bằng tấm lòng.

Chỉ có một điều khiến Hân đôi khi chạnh lòng, Hoài luôn nói về tiền bạc với ánh mắt sáng rực, còn tình yêu trong quan niệm của cô bạn dường như cũng phải được định giá bằng tài sản.

"Tao nói thật, sau này tao nhất định lấy chồng giàu. Đẹp trai hay lãng mạn không quan trọng, miễn là có tiền, cho tao cuộc sống sung sướng".

Hân bật cười: "Thế tình yêu thì sao?".

"Yêu mà phải lo tiền nhà, tiền ăn, tiền học cho con thì mệt lắm. Tao không muốn khổ".

Trong một lần trò chuyện về đám cưới tương lai, Hoài còn hào hứng tuyên bố: "Sau này tao giàu, ngày cưới mày, tao sẽ tặng mày một sợi dây chuyền vàng thật đẹp. Mày cứ chờ đấy!"

Hân lập tức đáp lời: "Thế tao sẽ tặng mày một chiếc nhẫn vàng lớn. Nhớ giữ lời đấy nhé!". Hai cô gái cười vang, chẳng ai nghĩ lời hứa ấy sẽ trở thành thước đo cho một tình bạn.

Có lẽ Hoài chưa từng xem tình bạn của họ quý giá như Hân vẫn nghĩ. Ảnh minh họa

Chiếc nhẫn vàng và lời hứa ngày cưới

Tốt nghiệp đại học, Hoài may mắn được nhận vào làm tại một tập đoàn lớn. Chỉ nửa năm sau, cô công khai yêu giám đốc nhân sự của công ty, một người đàn ông hơn cô nhiều tuổi, có nhà riêng và xe sang.

Bốn tháng tiếp theo, Hoài lên xe hoa. Ngày nhận thiệp cưới, Hân vui đến mức xin nghỉ làm ba ngày để về quê phụ bạn chuẩn bị lễ vu quy.

Cô chạy ngược chạy xuôi, giúp chọn hoa, sắp xếp bàn tiệc, đón tiếp họ hàng. Có những việc chẳng ai nhờ, cô vẫn tự tay làm vì nghĩ đó là ngày trọng đại của người bạn thân nhất.

Trước ngày cưới, Hân mang chiếc nhẫn vàng đã đặt làm từ trước đến trao cho Hoài. Chiếc nhẫn không quá cầu kỳ, nhưng có thiết kế riêng, được Hân dành dụm tiền lương suốt nhiều tháng mới mua nổi.

Hoài cầm chiếc hộp nhung, mở ra ngắm nghía rồi reo lên: "Đẹp thật đấy! Mày đúng là bạn thân nhất của tao!".

Hân cười, ôm lấy bạn: "Nhớ lời hứa năm xưa nhé. Ngày tao cưới, tao đợi quà của mày đấy!"

Hoài vỗ ngực quả quyết: "Chuyện nhỏ! Tao sẽ tặng mày sợi dây chuyền vàng đẹp gấp đôi chiếc nhẫn này".

Sau đám cưới, cuộc sống của hai người rẽ sang hai hướng. Hoài thường xuyên đăng ảnh đi nhà hàng sang trọng, mua sắm hàng hiệu, nghỉ dưỡng ở những nơi đắt đỏ. Cô ít liên lạc với Hân hơn, nhưng mỗi lần trò chuyện vẫn gọi nhau là tri kỷ.

Hân không trách. Cô hiểu ai cũng có gia đình và công việc riêng.

Ba năm sau, Hân chuẩn bị kết hôn. Khi gửi thiệp mời, cô đặc biệt gọi điện cho Hoài. "Nhất định phải về nhé! Tao muốn mày đứng cạnh tao trong ngày cưới, giống như tao đã ở bên mày ngày trước".

Đầu dây bên kia, Hoài vui vẻ đáp: "Yên tâm! Dạo này công việc hơi bận nhưng tao sẽ sắp xếp. Ngày trọng đại của mày, sao tao có thể vắng mặt?"

Chỉ một câu ấy cũng đủ khiến Hân vui cả ngày.

Ngày vu quy, người bạn thân biến mất

Sáng hôm cưới, Hân thức dậy từ sớm, trang điểm và mặc áo dài đỏ. Khách khứa lần lượt đến chúc mừng, tiếng cười nói rộn ràng khắp nhà. Thế nhưng, vị trí Hân dành cho Hoài vẫn trống.

Cô liên tục nhìn ra cổng, tự nhủ chắc bạn đang trên đường đến. Đến khi gần giờ làm lễ, Hân gọi điện nhưng không ai bắt máy.

Cô nhắn thêm vài tin, nhưng màn hình điện thoại vẫn im lìm. Đúng lúc ấy, một người bạn cầm điện thoại bước đến, vô tình nhắc: "Ê, Hoài đang ở Hàn Quốc à? Tao vừa thấy ảnh nó đăng"

Hân sững người. Cô mở mạng xã hội, trên màn hình là những bức ảnh Hoài rạng rỡ bên chồng tại Seoul, phía sau là những con phố đông đúc và cửa hàng mua sắm xa hoa. Bài đăng được cập nhật ngay trong buổi sáng hôm đó.

Không một lời báo trước. Không một cuộc gọi xin lỗi. Cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Hoài từng nhớ hôm nay là ngày cưới của người bạn đã chơi cùng mình suốt bao năm.

Hân nhìn bức ảnh rất lâu, rồi nhẹ nhàng thả một biểu tượng trái tim. Sau đó, cô tắt điện thoại, quay lại đón khách.

Chú rể thấy mắt cô đỏ hoe, khẽ hỏi: "Em buồn vì bạn không đến à?"

Hân im lặng vài giây rồi lắc đầu: "Em chỉ vừa nhận ra có những người mình luôn dành cho vị trí đặc biệt, nhưng mình chưa chắc có vị trí tương tự trong lòng họ".

Một tin nhắn kết thúc tình bạn nhiều năm

Tối hôm ấy, khi khách khứa đã về gần hết, Hân mới có thời gian mở điện thoại. Một tin nhắn từ Hoài hiện lên, được gửi cách đó không lâu: "Chúc mày hạnh phúc nha!"

Chỉ vậy. Không lời giải thích vì sao bỏ lỡ đám cưới. Không câu xin lỗi vì đã thất hứa. Càng không có chút áy náy nào dành cho người bạn từng nghỉ làm ba ngày để giúp mình tổ chức hôn lễ.

Hân nhìn dòng chữ ngắn ngủi, bất giác bật cười. Cô không còn giận dữ như lúc đầu. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể cuối cùng cũng nhìn rõ một điều mà mình đã cố tình bỏ qua suốt nhiều năm.

Có lẽ Hoài chưa từng xem tình bạn của họ quý giá như Hân vẫn nghĩ. Khi còn khó khăn, cô cần một người sẵn lòng nhường nhịn. Khi đã có tiền bạc và cuộc sống như mong muốn, người bạn ấy dần trở thành một phần ký ức không còn cần thiết.

Hân không trả lời tin nhắn. Cô cũng không đòi hỏi chiếc dây chuyền vàng từng được hứa hẹn. Bởi thứ khiến cô thất vọng chưa bao giờ là giá trị món quà, mà là sự thờ ơ của một người từng nói sẽ luôn ở bên mình.

Vài ngày sau, Hoài đăng thêm ảnh mua sắm, ăn uống, vui vẻ tận hưởng chuyến đi. Hân vẫn nhìn thấy, nhưng không còn bận tâm. Cô lặng lẽ ẩn bài viết, xóa số điện thoại của Hoài khỏi danh bạ rồi trở về với cuộc sống mới.

Chiếc nhẫn vàng năm xưa đã trao đi, cô chưa từng nghĩ đến chuyện lấy lại. Nhưng lời hứa về sợi dây chuyền, cô cũng chẳng cần nữa.

Bởi sau đám cưới, Hân hiểu ra rằng tình bạn lâu năm không tự động trở thành tình bạn chân thành. Có những mối quan hệ tồn tại nhờ một người luôn nhường nhịn, một người luôn nhận lấy. Đến khi người cho đi ngừng cố gắng, tất cả cũng tự khắc kết thúc.

Và điều khiến Hân bất ngờ nhất là cô không hề tiếc nuối. Cô chỉ tiếc mình đã mất quá nhiều năm để nhận ra: một người bạn thật lòng có thể quên mang quà cưới, nhưng sẽ không dễ dàng quên ngày bạn thân bước vào một chương mới của cuộc đời.