Bạn thân của Lê Âu Ngân Anh giảm 10kg trong 2 tháng, 'tuyệt thực' với cơm để thi The Look

Trần Tuyết Nhi hiện sở hữu chiều cao 1m70 với số đo ba vòng nóng bỏng 86-62-94 cm. Cô đã giảm 10kg, từ 65kg xuống còn 55kg và quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất tại The Look năm nay.

Trần Tuyết Nhi sinh năm 1995, cô hiện sinh sống tại Tp.HCM và là nhân viên văn phòng. Nhi chia sẻ rất thích tham gia những cuộc thi sắc đẹp để thể hiện bản thân và thỏa niềm đam mê nghệ thuật. Cô được ban giám khảo đánh giá cao bởi gương mặt cân đối, nụ cười rạng rỡ cùng vóc dáng chuẩn từng cen-ti-mét trong buổi casting chính thức của chương trình The Look diễn ra vào ngày 25/03 vừa qua.

Tuy nhiên, ít ái biết rằng để có được vóc dáng hoàn hảo như hiện tại, Tuyết Nhi trước đó từng là cô gái tự ti về cân nặng của mình và không bao giờ dám công khai chia sẻ những hình ảnh mặc bikini lên mạng xã hội.

Đây là những hình ảnh Tuyết Nhi chưa từng dám chia sẻ trên mạng xã hội. Có thể thấy mỡ ở vùng đùi và bụng của cô khá nhiều.

Những đường cong quyến rũ trên cơ thể cô gái đôi mươi dường như không còn thấy đâu nữa.

Thân hình thẳng đuột từ trên xuống.

Với cơ thể thừa cân thì dù có mặc trang phục đẹp đến mấy, sự quyến rũ, sang trọng cũng giảm đi ít nhiều.

Hình ảnh của Tuyết Nhi trước và sau khi giảm cân.

Khá tự tin về nhan sắc của mình nhưng trước đây chưa ý thức chăm chút hình thể dẫn đến cân nặng tăng nhiều, khiến bản thân tự ti và tưởng chừng như sẽ bỏ cuộc trước đam mê nghệ thuật. Rồi bằng niềm đam mê luôn sục sôi, người đẹp 23 tuổi quyết tâm rèn luyện hình thể để tự tin thực hiện ước mơ của mình.

Tuyết Nhi quan niệm rằng khi giảm cân thì chế độ ăn uống là quan trọng hàng đầu. Phải giảm ăn và ăn hợp lý thì có thể không cần tập luyện cân nặng vẫn có thể giảm. Tuy nhiên giảm cân như vậy sẽ mất thời gian khá lâu. Hơn nữa nếu không kết hợp tập luyện thì khi cân nặng giảm, hình thể cũng sẽ không đẹp, kém sắn chắc.

Tuyết Nhi chăm chỉ tập gym đều đặn 2 tiếng mỗi ngày.

Dù hiện nay đã có thân hình như mơ, cô nàng vẫn tiếp tục tập luyện để duy trì vóc dáng.

Về chế độ ăn uống, Tuyết Nhi chia sẻ cô hạn chế tối đa việc ăn uống, cắt giảm tối đa khẩu phần ăn, hạn chế hoàn toàn tinh bột như cơm, xôi, cháo,… Đặc biệt, cô nàng cho biết đã rất lâu không ăn cơm mà chỉ ăn canh, thức ăn luộc, không ăn các món chiên, xào nhiều dầu mỡ. Chỉ ăn uống vào ban ngày, đến sau 7h tối cô sẽ “tuyệt thực” hoặc chỉ ăn trái cây.

Với chế độ tập luyện và ăn uống hợp lí, chỉ trong vòng 2 tháng Tuyết Nhi đã giảm từ 65kg xuống còn 55kg. Mặc dù giảm đến 10kg nhưng số đo 3 vòng của cô nàng ngày càng phổng phao, săn chắc hơn chứ không bị tụt theo cân nặng.

Trong quá trình giảm cân, Tuyết Nhi cai hoàn toàn trà sữa - món mà bạn gái nào cũng “đam mê”.

Thân hình nóng bỏng của Tuyết Nhi ở thời điểm hiện tại với chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 86-62-94 cm.

Ngoài ra, cô còn cho hay thường những bạn muốn giảm cân mắc phải sai lầm là nhịn ăn cả ngày. Việc nhịn ăn như vậy dễ dẫn đến kiệt sức hoặc đau dạ dày. Ngoài ra, việc nhịn ăn ban ngày nhưng lại tập trung ăn vào buổi tối sẽ khiến cơ thể hấp thu lượng dinh dưỡng lớn, dễ tích mỡ vì ăn xong không hoạt động mà đi ngủ ngay.

Sau khi giảm cân thành công Tuyết Nhi lập tức thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 và lọt top 15 chung cuộc.

Không dừng lại, Tuyết Nhi tiếp tục đăng kí tham gia The Look 2018.

Tuyết Nhi cho biết, nếu may mắn giành ngôi vị cao nhất tại The Look năm nay, cô sẽ tiếp tục theo đuổi, phát triển con đường nghệ thuật và có thể sẽ tiếp tục thi hoa hậu.

Chân dài cho biết khá tiếc vì không giảm cân sớm hơn để tự tin khoe cơ thể và ăn mặc đẹp hơn mỗi ngày. Trần Tuyết Nhi hứa hẹn sẽ là một trong những nhân tố sáng giá của The Look năm nay.

The Look - Vẻ đẹp thương hiệu, chương trình thu hút đông đảo khán giả khi quy tụ những chân dài đình đám trong vai trò HLV như Phạm Hương, Minh Tú, Kỳ Duyên và cũng là cái nôi đưa nhiều gương mặt trẻ đến với khán giả như Dung Doll, Cát Tiên hay Thùy Dung…

Với những câu chuyện, tình huống kịch tính, cao trào xảy ra giữa các thí, các HLV và hệ thống giải thưởng hấp dẫn, The Look chính thức trở lại mùa thứ 2 hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả.

