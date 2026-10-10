Bàn Thạch, Việt An hỗ trợ Trà Giáp gần 930 triệu đồng sau một năm kết nghĩa
Tại phường Bàn Thạch vừa diễn ra hội nghị sơ kết một năm kết nghĩa, hỗ trợ xã vùng cao Trà Giáp. Sau một năm, phường Bàn Thạch và xã Việt An huy động gần 930 triệu đồng hỗ trợ Trà Giáp phát triển sinh kế, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và khắc phục thiên tai.
Sau một năm kết nghĩa, Bàn Thạch và Việt An huy động gần 930 triệu đồng hỗ trợ Trà Giáp; trong đó Bàn Thạch đóng góp khoảng 747 triệu đồng, Việt An hỗ trợ hơn 182 triệu đồng. Nguồn lực này tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển sinh kế và khắc phục hậu quả thiên tai.
Đặc biệt, trong các đợt mưa lũ cuối năm 2025, khi Trà Giáp bị sạt lở, chia cắt, hai địa phương kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và kinh phí giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.
Riêng Bàn Thạch huy động hơn 400 triệu đồng thông qua chương trình “Chuyến xe đại đoàn kết” để hỗ trợ các hộ có nhà bị sập, hư hỏng cùng người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Tại hội nghị, ba địa phương đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và thống nhất định hướng nâng cao hiệu quả chương trình kết nghĩa.
Thời gian tới, các bên ưu tiên hỗ trợ sinh kế, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, kết nối việc làm, nhà ở và điện năng lượng mặt trời, góp phần giúp Trà Giáp giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống đồng bào vùng cao.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ban-thach-viet-an-ho-tro-tra-giap-gan-930-trieu-dong-sau-mot-nam-ket-nghia-3354722.html