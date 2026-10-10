Bàn Thạch, Việt An hỗ trợ Trà Giáp gần 930 triệu đồng sau một năm kết nghĩa

Hội nghị sơ kết một năm thực hiện chương trình kết nghĩa giữa phường Bàn Thạch, xã Việt An với xã vùng cao Trà Giáp. Ảnh: VĂN BÌNH

Sau một năm kết nghĩa, Bàn Thạch và Việt An huy động gần 930 triệu đồng hỗ trợ Trà Giáp; trong đó Bàn Thạch đóng góp khoảng 747 triệu đồng, Việt An hỗ trợ hơn 182 triệu đồng. Nguồn lực này tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển sinh kế và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đặc biệt, trong các đợt mưa lũ cuối năm 2025, khi Trà Giáp bị sạt lở, chia cắt, hai địa phương kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm và kinh phí giúp người dân sớm vượt qua khó khăn.

Riêng Bàn Thạch huy động hơn 400 triệu đồng thông qua chương trình “Chuyến xe đại đoàn kết” để hỗ trợ các hộ có nhà bị sập, hư hỏng cùng người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Cán bộ phường Bàn Thạch chuyển hàng hóa từ “Chuyến xe đại đoàn kết” hỗ trợ người dân xã kết nghĩa Trà Giáp bị thiệt hại do mưa lũ năm 2025. Ảnh: VĂN BÌNH

Tại hội nghị, ba địa phương đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và thống nhất định hướng nâng cao hiệu quả chương trình kết nghĩa.

Thời gian tới, các bên ưu tiên hỗ trợ sinh kế, giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nghề, kết nối việc làm, nhà ở và điện năng lượng mặt trời, góp phần giúp Trà Giáp giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống đồng bào vùng cao.