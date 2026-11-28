Phường Bàn Thạch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026. Ảnh: LÊ NGỌC DƯƠNG

Năm 2026, UBND phường thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ (44/44 thanh niên). Phường duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đúng, đủ thành phần, huấn luyện an toàn.

Đồng thời chủ động công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện chu đáo chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Năm 2027, phường Bàn Thạch tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chỉ đạo tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao; lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự kết hợp tác chiến trong khu vực phòng thủ; chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tiếp tục phát huy vai trò phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7). Quản lý nắm chắc địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường khen thưởng 8 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.