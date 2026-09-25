Bàn Thạch tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân, cho biết, 9 tháng qua, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực KT-XH, phường chú trọng quản lý thu, chi ngân sách, đất đai, trật tự đô thị; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Một số dự án triển khai chậm; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn vướng mắc. Đơn thư, kiến nghị của công dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, cần được tập trung giải quyết. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu. Trong quý IV, phường Bàn Thạch xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; tập trung phát triển KT-XH, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền phường Bàn Thạch trong 9 tháng đầu năm, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian đến, đồng chí đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên. Phương thức lãnh đạo cần tiếp tục đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu.

Về phát triển KT-XH, phường cần rà soát toàn bộ các chỉ tiêu năm 2026, xác định những chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp cụ thể, tập trung nguồn lực thực hiện trong những tháng cuối năm; đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đối với đầu tư công, xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu phường rà soát, phân loại các dự án còn vướng mắc, xác định thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho những công trình dẫn dắt, hạ tầng khung và các dự án có tính kết nối. Địa phương cần chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cần tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phát huy lợi thế, tạo không gian phát triển

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Bàn Thạch có vai trò quan trọng trong không gian phát triển phía Nam thành phố, với tiềm năng về công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch và đô thị. Vì vậy, phường cần coi trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch trong tổng thể phát triển khu vực, gắn với Khu kinh tế mở Chu Lai và các địa bàn lân cận. "Địa phương cần chủ động tháo gỡ vướng mắc tại Khu công nghiệp Thuận Yên; khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại - dịch vụ, du lịch; phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Kỳ Anh gắn với không gian sinh thái Bãi Sậy Sông Đầm và kết nối các điểm đến lân cận. Cùng với đó, phường cần quan tâm hoàn thiện hạ tầng phía Tây, bảo đảm phát triển hài hòa; phát huy vai trò kinh tế tư nhân, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch; khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, tránh lãng phí"- đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bàn Thạch Nguyễn Duy Ân báo cáo tại buổi làm việc.

Song song với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Bàn Thạch tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; kết nối, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu, sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính và xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng. "Phát triển kinh tế phải gắn với đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội, trường học, thiết chế văn hóa, nhà ở công nhân, nhà ở nhân dân và bảo đảm đầy đủ chính sách an sinh xã hội"- đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu phường rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; làm rõ nguyên nhân, giải pháp, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với các chỉ tiêu đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ. Tập trung đôn đốc giải ngân, bảo đảm hoàn thành 100% vốn đầu tư công thành phố giao trước ngày 31-1-2027.

Về quốc phòng - an ninh, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, phấn đấu xây dựng phường Bàn Thạch không ma túy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn khẳng định thành phố sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho địa phương; đồng thời đề nghị Đảng ủy, chính quyền phường Bàn Thạch phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, khắc phục hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, lợi thế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.