Các đại biểu được báo cáo viên thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cũng như các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Truyền đạt những nội dung trọng tâm, điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027), các quy định liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm, thẩm quyền của chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước.

Đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, công tác phối hợp, nắm bắt tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Hiện nay trên địa bàn phường Bàn Thạch có 37 cơ sở tín ngưỡng và 5 tôn giáo (Phật giáo, Cao đài, Tin lành, Công giáo, Đạo Baha’i), với 12 cơ sở tôn giáo và khoảng 2.700 tín đồ các tôn giáo.