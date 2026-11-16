Bàn Thạch khai mạc Tuần văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng (bìa trái) tặng hoa chúc mừng tại chương trình khai mạc. Ảnh: L.N.D

Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, 15 tổ dân phố và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Duy Ân nhấn mạnh ý nghĩa của việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân, cộng đồng dân cư và tôn giáo, cùng chung sức xây dựng phường Bàn Thạch ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Chương trình nghệ thuật “Bàn Thạch - Sắc màu đại đoàn kết” với nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: L.N.D

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 với số tiền 250 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và nhà hảo tâm.

Phường Bàn Thạch tuyên dương danh hiệu “Công dân Bàn Thạch văn minh, nghĩa tình - tích cực tham gia xây dựng phường phát triển nhanh, bền vững” năm 2026 đối với 24 cá nhân tiêu biểu; trao quà hỗ trợ các tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn và 25 suất học bổng “Tiếp bước đến trường” cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Tiếp nối phần lễ là chương trình nghệ thuật “Bàn Thạch - Sắc màu đại đoàn kết”, gồm hai chương: “Bàn Thạch - Khúc ca tự hào” và “Bàn Thạch - Sắc màu đại đoàn kết”.

Các tiết mục do trường học, cơ sở tôn giáo và câu lạc bộ văn hóa trên địa bàn biểu diễn, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.