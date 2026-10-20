Bàn tay phụ nữ khiếm thị thắp sáng những mái ấm tin yêu

Không chỉ tôn vinh đôi bàn tay tài hoa, khối óc kiên cường của những người phụ nữ vượt qua bóng tối để tự lập, chương trình còn khắc họa sâu sắc tình đoàn kết, đạo lý tương thân tương ái khi chính những người yếu thế cùng chung tay dựng xây tổ ấm cho đồng tật.

Tự lực vươn lên bằng đôi bàn tay khéo léo

Nghề tẩm quất xoa bóp cổ truyền từ lâu đã trở thành “chiếc cần câu cơm”, là điểm tựa sinh kế căn cốt của hàng nghìn người khiếm thị Thủ đô, đặc biệt là chị em phụ nữ. Tại buổi tọa đàm với chủ đề “Bàn tay phụ nữ khiếm thị - Phát huy giá trị nghề tẩm quất truyền thống”, các đại biểu và hội viên đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện vượt lên nghịch cảnh bằng sự kiên trì và tài hoa.

Chia sẻ những câu chuyện, bài học kinh nghiệm, khẳng định nghị lực và năng lực của phụ nữ khiếm thị trong hành trình lập thân, lập nghiệp. Ảnh: Khánh Linh

Bằng xúc giác nhạy bén, sự am hiểu sâu sắc về hệ thống kinh lạc, huyệt đạo cùng tinh thần phục vụ tận tâm, những người phụ nữ khiếm thị đã biến đôi bàn tay mình thành công cụ lao động chân chính, đẩy lùi những định kiến xã hội. Chị Nguyễn Thu Trang, chị Nguyễn Thị Thoa (cơ sở Thuận An) và chị Nguyễn Thị Nga (Hội Người mù Ba Đình) đã xúc động chia sẻ về chặng đường lập nghiệp gian nan.

Chị Nga xúc động kể lại: “Khi đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, đã có lúc tôi tưởng cánh cửa tương lai vĩnh viễn khép lại. Nhưng khi bước chân vào ngôi nhà chung của Hội, được đào tạo nghề tẩm quất xoa bóp bài bản, tôi hiểu rằng đôi bàn tay này chính là đôi mắt thứ hai. Khách hàng tìm đến chúng tôi ban đầu có thể vì thương cảm, nhưng họ gắn bó lâu dài là nhờ kỹ thuật chuyên môn và sự chuẩn chỉ về đạo đức nghề nghiệp. Thu nhập từ nghề giúp chúng tôi tự nuôi sống bản thân, nuôi con ăn học và đàng hoàng khẳng định vị thế trong gia đình, xã hội”.

Khẳng định giá trị nhân văn và tiềm năng phát triển của nghề, trong phần trao đổi cùng các nhà quản lý, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Người mù thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Cường đã nhấn mạnh yêu cầu chuẩn hóa tay nghề, ứng dụng kỹ năng chăm sóc sức khỏe hiện đại và xây dựng thương hiệu dịch vụ tẩm quất người mù văn minh, tin cậy. Đó là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo việc làm bền vững cho lao động nữ khiếm thị.

Từ những mái ấm nghĩa tình

Bên cạnh câu chuyện lập nghiệp, hành trình 5 năm (2021 - 2025) triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ Mái ấm tình thương cho phụ nữ mù có khó khăn về nhà ở” do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phát động đã mang lại những xúc cảm đặc biệt.

Trao tặng những món quà ý nghĩa dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: Khánh Linh

Dù đối mặt với vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, các cấp Hội trên địa bàn Thủ đô vẫn không ngừng nỗ lực kết nối yêu thương. Kết quả, trong 5 năm qua, toàn Thành hội đã vận động, hỗ trợ xây mới 18 căn nhà với tổng trị giá 1 tỷ 175 triệu đồng,sửa chữa 4 căn nhà dột nát với kinh phí 223 triệu đồng. Mỗi công trình hoàn thành không đơn thuần là nơi che mưa che nắng, mà còn được tính toán, thiết kế kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn, phù hợp tối đa với sinh hoạt đặc thù của người khiếm thị.

Một trong những dấu ấn lay động lòng người nhất của chương trình chính là tinh thần tương thân tương ái từ chính nội bộ cán bộ, hội viên. Dù hoàn cảnh kinh tế còn nhiều chật vật, các cấp Hội đã tích cực vận động, đóng góp vào Quỹ “Mái ấm tình thương” Trung ương Hội số tiền trên 61 triệu đồng. Tại hội nghị, Thành hội đã biểu dương, khen thưởng các đơn vị tiêu biểu có đóng góp tích cực cho phong trào như Hội Người mù Ba Đình, Đông Anh và khối cơ quan Văn phòng Thành hội.

Đặc biệt, sức mạnh của chương trình được nhân lên nhiều lần nhờ sự chung tay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan truyền thông cùng các nhà hảo tâm và dòng họ. Điển hình năm 2024, ngôi nhà mới khang trang của hội viên Nguyễn Thị Bính (Thạch Thất) đã được dựng xây từ nguồn kinh phí huy động lên tới gần 300 triệu đồng nhờ sự chung tay tiếp sức kỳ diệu ấy.

Từ thực tiễn triển khai phong phú, Hội Người mù thành phố Hà Nội đúc kết 3 bài học kinh nghiệm sâu sắc: Rà soát, khảo sát đối tượng công tâm, sát sao từ cơ sở; chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, xã hội hóa nguồn lực; và luôn duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, kịp thời với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương.

Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Người mù Hà Nội Hoàng Mạnh Cường phát biểu. Ảnh: Khánh Linh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Người mù Hà Nội Hoàng Mạnh Cường đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và kết quả toàn diện mà phụ nữ khiếm thị đạt được, khẳng định Thủ đô là một trong những điểm sáng đi đầu cả nước về công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho phụ nữ khiếm thị.

Ông Hoàng Mạnh Cường nhấn mạnh: “Nhìn lại chặng đường 5 năm, điều khiến chúng tôi xúc động và tự hào nhất là ngọn lửa đoàn kết chưa từng tắt. Mỗi mái ấm dựng lên không chỉ làm bằng xi măng, gạch, đá, mà được đắp bồi từ tình người và sự sẻ chia sâu sắc. Bước sang giai đoạn mới, Hội Người mù Hà Nội tiếp tục xác định công tác chăm lo nhà ở và sinh kế cho hội viên nữ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Để chương trình đạt hiệu quả bền vững, Hội trân trọng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm có cơ chế hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đồng thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý đất đai, giúp chị em khiếm thị an tâm an cư, lạc nghiệp”.

Khép lại chặng đường 5 năm bằng những quả ngọt đong đầy tình người, câu chuyện về những người phụ nữ khiếm thị Thủ đô - với đôi bàn tay khéo léo giữ nghề và tinh thần tự lực kiên cường - tiếp tục khẳng định thông điệp nhân văn sâu sắc: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Có tổ chức Hội đồng hành và cộng đồng sẻ chia, hành trình thắp sáng niềm tin của những mảnh đời kém may mắn sẽ còn tiếp tục vươn xa./.