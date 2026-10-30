Ban Tăng sự Trung ương cần nghiên cứu bổ sung thêm quy định sử dụng trí tuệ nhân tạo đối với Tăng Ni

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

“Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh đất nước bước sang kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giang sơn được được sắp xếp lại, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, Đại hội lần này sẽ hoạch định chiến lược phát triển Phật giáo nước nhà theo xu thế chung của đất nước.

Trong nhiệm kỳ IX (2022-2027), Ban Tăng sự Trung ương đã kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước và dự báo những vấn đề phát sinh trong quản lý và điều hành. Theo quy luật khách quan không thể dự báo toàn bộ những bất cập sẽ phát sinh, nhất là khi đời sống vật chất được tăng trưởng, xã hội không ngừng phát triển. Theo bài kinh Bộc lưu (Oghataransutta) - Tương ưng bộ kinh, Tập 1, một bộ phận nhỏ Tăng Ni trẻ dừng lại hay bước tới nếu không có đầy đủ đạo tâm, đạo hạnh và đạo lực sẽ đối diện 2 thái cực: giữ vững nếp sống đạo đức hay bị rơi vào vòng xoáy của xã hội vật chất và mạng xã hội. Đây là một trong những khó khăn nhất định đối với công tác quản lý, điều hành trong nhiệm kỳ IX. Tuy nhiên, điều rất hoan hỷ là số đông Tăng Ni luôn kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế định, tuân thủ pháp luật trong sinh hoạt, tu học và hành đạo.

Riêng về vấn đề Tăng Ni sử dụng mạng xã hội, từ giữa nhiệm kỳ VII, Ban Tăng sự Trung ương đã trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Thông tư hướng dẫn việc sử dụng mạng xã hội; sang nhiệm kỳ VIII, IX được quy định trong Quy chế Ban Tăng sự Trung ương để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Tăng Ni trên không gian mạng.

Sắp tới đây, vào đầu năm 2027, khi Luật tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi có hiệu lực, tôi mong Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ mới sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số quy định về sử dụng không gian mạng để phù hợp với pháp luật, đặc biệt là bổ sung quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo để Tăng Ni vừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại, vừa tránh được những biến động của không gian mạng trong đời sống tu học của mình.

Khi có những công cụ pháp lý cụ thể, tôi nghĩ rằng những bất cập nếu có phát sinh cũng chỉ ở mức thấp nhất. Tôi cũng tin tưởng, Ban Tăng sự Trung ương sẽ có những Thông tư điều chỉnh ngay những bất cập, tuy chưa phổ quát nhưng ở mức cảnh báo cao đối với hình ảnh thanh tịnh của Tăng Ni bị vu cáo sai sự thật trên không gian mạng.

Tôi mong Ban Tăng sự Trung ương nhiệm kỳ mới sẽ nghiên cứu bổ sung quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo để Tăng Ni vừa tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nhân loại, vừa tránh được những biến động của không gian mạng trong đời sống tu học của mình.

Về việc tu chỉnh Hiến chương GHPGVN là để phù hợp với địa giới hành chính sau khi sắp xếp lại giang sơn, đáp ứng sự phát triển của Giáo hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cũng đã thành lập Ban tu chỉnh Hiến chương. Ban tu chỉnh Hiến chương đã dự thảo nhiều lần, xin ý kiến góp ý trên diện rộng. Nhiều ý kiến tâm huyết được đóng góp và Ban đã tiếp thu, chỉnh lý các nội dung góp ý.

Tôi tin tưởng Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần này sẽ đáp ứng kỳ vọng của Tăng Ni, tín đồ Phật tử về một Giáo hội: ‘Kỷ cương - Đối mới - Hiệu lực - Hiệu quả’. Tôi cũng tin tưởng với quyết tâm của tập thể Giáo hội, tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy.

Khi mỗi thành viên làm việc bằng tất cả tâm huyết, lấy Giới luật, nguyên tắc tổ chức Giáo hội và pháp luật Nhà nước làm nền tảng cốt lõi sẽ tạo thành sức mạnh tổng lực, tiếp bước hành trình vẻ vang của các bậc tiến bối đã dày công tạo dựng, xây dựng một GHPGVN vững mạnh trên trục tam giác: Giới luật và quản lý Giáo hội - Trách nhiệm cá nhân và tập thể - Truyền thống và hiện đại làm bệ đỡ vững chắc cho chặng đường phía trước”.