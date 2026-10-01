Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM thông báo Phật tử đến nhận Chứng điệp thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM thông báo đến Phật tử đã phát nguyện thọ giới Bồ-tát tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 đến Văn phòng Ban Tăng sự tại Việt Nam Quốc Tự để nhận Chứng điệp thọ giới.
Theo đó, Phật tử đã phát nguyện thọ giới Bồ-tát tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570, lễ tấn đàn truyền giới tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, ngày 18-9-2026, đến trực tiếp Văn phòng Ban Tăng sự - khu hành chính tại Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM để nhận Chứng điệp thọ giới.
Thời gian bắt đầu hôm nay, ngày 1-10-2026, vào giờ hành chính buổi sáng từ 7g30 - 10g30 các ngày thứ Hai đến thứ Năm trong tuần.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ban-tang-su-phat-giao-tphcm-thong-bao-phat-tu-den-nhan-chung-diep-tho-gioi-tai-dai-gioi-dan-thanh-kiem-post81167.html