Ban Tăng sự Phật giáo TP.HCM thông báo Phật tử đến nhận Chứng điệp thọ giới tại Đại giới đàn Thanh Kiểm

Theo đó, Phật tử đã phát nguyện thọ giới Bồ-tát tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570, lễ tấn đàn truyền giới tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, ngày 18-9-2026, đến trực tiếp Văn phòng Ban Tăng sự - khu hành chính tại Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3 tháng 2, phường Hòa Hưng, TP.HCM để nhận Chứng điệp thọ giới.

Thời gian bắt đầu hôm nay, ngày 1-10-2026, vào giờ hành chính buổi sáng từ 7g30 - 10g30 các ngày thứ Hai đến thứ Năm trong tuần.

Chứng điệp thọ giới Bồ-tát của Phật tử tại Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570