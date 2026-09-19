Bán tải VinFast VF Wild ra mắt, chạy hơn 1.000 km mỗi lần sạc

Sau nhiều tháng hé lộ hình ảnh, mẫu bán tải REEV VF Wild vừa chính thức được mở bán với giá 860 triệu đồng, với 4 tùy chọn màu sắc. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.863 mm, trục cơ sở khoảng 3.258 mm, tải trọng 750 kg.

Có thể thấy bản thương mại nay đã có nhiều thay đổi so với mẫu xe concept từng được giới thiệu cách đây hơn một năm, thực dụng hơn. Ngoại hình của VinFast VF Wild giữ nét mạnh mẽ quen thuộc của dòng xe bán tải, với nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng cùng các khối cơ bắp chạy dọc thân xe.

Đầu xe tiếp tục sở hữu dải đèn LED họa tiết cánh chim đặc trưng với logo đặt ở trung tâm, bổ sung cụm đèn đặt dọc ngay bên dưới sát phần cản trước. Khu vực cản với ốp hầm hố nay đã được tiết chế, với khe lưới tản nhiệt cùng ốp nhựa đen mờ.

Bên trong khoang lái vẫn được VinFast áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, nổi bật với màn hình 10 inch ở trung tâm, nội thất bọc da, ghế thể thao và cần số đặt sau vô lăng.

VinFast VF Wild được bán với 4 tùy chọn màu sắc, giá dao động 860-872 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

VF Wild là mẫu bán tải đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ truyền động REEV (Range Extended Electric Vehicle). Xe được trang bị bộ pin LFP có dung lượng 46,4 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 250 km/lần sạc (chuẩn NEDC). Máy xăng giúp bổ sung năng lượng, nâng tổng quãng đường di chuyển của xe vượt mốc 1.000 km sau mỗi lần nạp nhiên liệu.

VinFast VF Wild có giá niêm yết là 860 triệu đồng đối với 3 màu cơ bản là đen, đỏ, trắng và 872 triệu đồng dành cho màu bạc. Trong giai đoạn 25/0-30/9, khách hàng đặt cọc thông qua trang chủ của hãng và đại lý được hưởng ưu đãi tiên phong khoảng 61 triệu đồng.

Mức giá này đủ thân thiện để giúp VF Wild cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc bán tải, nơi từ lâu đã là địa bàn của đại diện từ Mỹ - Ford Ranger. Cùng với hệ truyền động REEV, mẫu bán tải mới của VinFast sẽ là một lựa chọn thú vị trong phân khúc, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích xe bán tải thời trang nhưng vẫn ưu tiên sự mạnh mẽ và khả năng di chuyển đường dài.