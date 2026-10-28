Bán tải Tesla hủy đơn hàng dù khách đặt cọc đến 7 năm

Paultan đưa tin, Tesla vừa chính thức thông báo hủy kế hoạch phân phối dòng xe Cybertruck tại Úc và New Zealand trong thư gửi tới các khách hàng đã đặt cọc 150 AUD (khoảng 2,5 triệu đồng) để giữ suất giao xe.

Tesla Cybertruck không bán tại Úc và New Zealand như kế hoạch (Ảnh: Paultan).

Động thái này diễn ra sau gần 7 năm kể từ khi hãng mở cổng đặt cọc tại hai quốc gia này vào tháng 11/2019, đúng thời điểm sau khi mẫu bán tải điện ra mắt bản thử nghiệm (prototype), trước khi phiên bản thương mại chính thức trình làng vào tháng 12/2023.

"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, kế hoạch sản xuất Cybertruck cho thị trường Úc và New Zealand đã bị dừng lại. Vì vậy, chúng tôi không thể thực hiện đơn đặt hàng của quý khách và xin phép hủy các suất đặt cọc này", Tesla viết trong thư lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Thông báo viết tiếp: "Quý khách sẽ nhận lại toàn bộ khoản tiền đã thanh toán. Chúng tôi hiểu đây là thông tin gây thất vọng và chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào".

Để bù đắp, Tesla Úc cho biết sẽ tặng khách hàng 1 năm sử dụng miễn phí gói công nghệ Tự lái hoàn toàn FSD (có giám sát) khi họ đặt mua dòng Model 3 hoặc Model Y.

Hiện, Tesla Cybertruck chỉ có duy nhất bản sử dụng tay lái thuận (Ảnh: Paultan).

Với chi phí FSD (có giám sát) là 149 AUD/ tháng, tổng giá trị ưu đãi đền bù tương đương 1.788 AUD (khoảng 30 triệu đồng).

Hiện tại, trang chủ Tesla Úc đã không còn thông tin về Cybertruck hay mẫu Roadster mới. Đáng chú ý hơn, Úc và New Zealand là thị trường ô tô tay lái nghịch, trong khi Cybertruck hiện chỉ được sản xuất duy nhất phiên bản tay lái thuận và chưa được bán ở bất kỳ thị trường tay lái nghịch nào.

Dù vậy trang chủ Tesla Malaysia hiện vẫn còn thông tin về hai mẫu xe kể trên, trong khi thị trường này cũng sử dụng tay lái nghịch. Điều này cho thấy việc Tesla Cybertruck có cơ hội bán ra ở các thị trường tay lái nghịch gần như bằng không.