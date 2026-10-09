Bán tài khoản lấy 1 triệu đồng, để lại dấu tên trên dòng tiền hơn 100 tỉ

Một triệu đồng là khoản tiền ông N.C.B. khai đã nhận khi bán tài khoản. Hơn 100 tỉ đồng là tổng giá trị giao dịch phát sinh qua tài khoản trong năm 2025. Khoảng cách giữa hai con số cho thấy người giao tài khoản có thể nhận một khoản tiền nhỏ nhưng để danh tính của mình gắn với dòng tiền lớn đến mức không tự giải thích được.

Tại họp báo quý III của UBND TP Cần Thơ ngày 8.10, công an thành phố thông tin đang tiếp tục xác minh vụ việc liên quan ông B., trú xã Vĩnh Tường. Trước đó, tháng 7.2026, Phòng An ninh kinh tế đã mời ông đến làm việc về các giao dịch đáng ngờ.

Ông N.C.B. tại Phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Công an Cần Thơ

Hơn 100 tỷ đồng chưa phải kết luận về tiền phạm tội

Vụ việc đã được báo chí phản ánh từ đầu tháng 7. Tại thời điểm đó, ông B. khai do cần tiền tiêu xài và thiếu hiểu biết nên mở tài khoản rồi bán lại với giá 1 triệu đồng. Hiện tại, cơ quan công an tiếp tục xác minh, chưa công bố kết luận cuối cùng về nguồn tiền và bản chất các giao dịch.

Cần đọc đúng con số hơn 100 tỉ đồng: Đây là tổng giá trị giao dịch được thông tin, không phải số dư tài khoản, tài sản của ông B. hay số tiền đã được kết luận là chiếm đoạt. Cũng chưa có cơ sở từ thông tin công bố để quy toàn bộ dòng tiền vào một hành vi phạm tội cụ thể.

Sự phân biệt ấy không làm nhẹ đi cảnh báo. Điều đáng suy nghĩ là sau khi nhận tiền và giao tài khoản, người đứng tên có thể không còn kiểm soát được ai chuyển đến, tiền được chuyển tiếp cho ai và giao dịch phục vụ mục đích gì.

Trong khi đó, dấu tên trên tài khoản vẫn là của mình.

Tài khoản trống vẫn là thứ người khác muốn mua

Nhiều người có thể cho rằng tài khoản không có tiền thì chẳng có gì để mất. Nhưng lời mời mua tài khoản không nhất thiết nhằm lấy số dư sẵn có. Điều người mua muốn có là một công cụ nhận, chuyển tiền đứng tên người khác.

Công an Cần Thơ cảnh báo các tài khoản được thu mua có thể bị lợi dụng cho giao dịch liên quan đánh bạc trực tuyến, lừa đảo hoặc rửa tiền. Việc sử dụng nhiều tài khoản trung gian cũng gây khó khăn cho quá trình xác minh. Đây là cảnh báo về phương thức chung, chưa phải kết luận riêng đối với toàn bộ giao dịch trong vụ ông B.

Chính vì vậy, “tài khoản không dùng nữa” không phải lý do để giao cho người lạ. Còn “tôi không trực tiếp chuyển tiền” cũng chưa thể thay thế việc cơ quan chức năng làm rõ người đứng tên đã giao những gì, biết đến đâu và tham gia như thế nào.

Trách nhiệm pháp lý phải được xác định theo hành vi và chứng cứ cụ thể. Không nên từ một con số giao dịch lớn suy ngay ra một mức án, nhưng càng không thể coi việc bán tài khoản là một thỏa thuận riêng vô hại.

Dừng từ lời mời mở tài khoản nhận tiền công

Khuyến cáo của công an là không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản; không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, OTP; không mở tài khoản theo yêu cầu của người lạ để nhận phí. Các lời mời kiếm tiền nhanh qua mạng cần được xem xét đặc biệt thận trọng.

Đáng lưu ý, rủi ro bắt đầu trước khi có một giao dịch đáng ngờ xuất hiện. Nó bắt đầu từ lúc người dùng đồng ý để người khác sử dụng tài khoản mang tên mình, rồi tiếp tục bàn giao những thông tin giúp đối phương kiểm soát tài khoản.

Với người đã trót giao thông tin, điều cần làm là chủ động liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn bảo vệ tài khoản, giữ lại tin nhắn và chứng cứ liên quan; thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Việc tự im lặng chờ đợi không giúp làm rõ những giao dịch mình không kiểm soát.

Một triệu đồng có thể tiêu hết rất nhanh. Những câu hỏi về dòng tiền qua tài khoản thì không biến mất cùng khoản tiền ấy.