Bán tải Honda phát triển từ Mitsubishi Triton sẽ cạnh tranh với Ford Ranger ra sao?

Ngày 22/10, Honda và Mitsubishi công bố ký biên bản ghi nhớ phát triển mẫu bán tải mang thương hiệu Honda dựa trên Triton. Theo thông báo của hai hãng, xe dự kiến bán tại thị trường ASEAN từ năm 2028. Đây là lần đầu tiên hai nhà sản xuất Nhật Bản hợp tác theo hình thức bổ sung sản phẩm cho danh mục của nhau.

Thông tin này mở ra khả năng Honda tham gia một phân khúc có chỗ đứng đáng kể tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, hai hãng chưa công bố tên xe, thiết kế, thông số kỹ thuật, giá bán hay danh sách thị trường phân phối cụ thể. Việc mẫu bán tải mới có mặt tại Việt Nam vì thế vẫn chưa được xác nhận.

Honda cần bán tải, Mitsubishi cần thêm sản lượng

Mitsubishi Triton

Theo thông báo của Honda và Mitsubishi, hợp tác giúp Honda nhanh chóng bổ sung một mẫu bán tải vào danh mục sản phẩm tại ASEAN, nơi hãng hiện chưa kinh doanh dòng xe này. Thay vì phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới, Honda có thể tận dụng nền tảng sẵn có của Triton để rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát triển.

Với Mitsubishi, thỏa thuận mở ra cơ hội tăng sản lượng tại nhà máy ở Thái Lan, nơi sản xuất Triton. Theo trang tin ô tô Malaysia Paultan ngày 14/10, Takaki Nakanishi thuộc Viện Nghiên cứu Nakanishi nhận định Honda và Mitsubishi có thể bù đắp những điểm yếu của nhau thông qua hợp tác. Honda có thêm sản phẩm để mở rộng danh mục, trong khi Mitsubishi có cơ hội cải thiện mức sử dụng công suất nhà máy.

Paultan cho biết các nhà máy của Mitsubishi tại Thái Lan có khả năng sản xuất khoảng 386.000 xe mỗi năm, nhưng sản lượng thực tế năm trước chỉ đạt khoảng 170.000 xe. Trong bối cảnh đó, cung cấp xe cho Honda không chỉ giúp Mitsubishi tận dụng công suất còn dư mà còn tạo thêm đầu ra cho một mẫu xe đã có sẵn nền tảng sản xuất.

Với Honda, đây cũng là cách tiếp cận thực dụng. Hãng có thể tham gia phân khúc bán tải mà không phải tự xây dựng toàn bộ năng lực phát triển và sản xuất một dòng xe mới. Tuy nhiên, lợi ích về chi phí và thời gian chỉ là một phần của bài toán; sản phẩm mang logo Honda vẫn phải thuyết phục người mua trước những đối thủ đã có chỗ đứng lâu năm.

Dựa trên Triton, Honda có thể khác biệt ở đâu?

Triton là mẫu bán tải khung gầm rời, sử dụng kết cấu khung dạng thang, hướng đến cả nhu cầu chở hàng lẫn di chuyển trên địa hình khó. Tại Việt Nam, xe đang có các phiên bản sử dụng động cơ diesel 2.4L, công suất 184 hoặc 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 430 hoặc 470 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Một số phiên bản có hệ dẫn động hai cầu Super Select 4WD-II.

Nền tảng này cho Honda một điểm xuất phát tương đối hoàn chỉnh. Nhưng nếu mẫu xe mới chỉ thay logo, điều chỉnh một số chi tiết ngoại thất và bán với mức giá tương đương Triton, hãng sẽ khó tạo ra lý do đủ mạnh để khách hàng chuyển sang lựa chọn mới.

Khác biệt đầu tiên có thể nằm ở thiết kế. Honda có thể phát triển diện mạo riêng cho phần đầu xe, lưới tản nhiệt, cụm đèn, cản trước và một số chi tiết thân xe để mẫu bán tải không bị xem là Triton đổi tên. Tuy nhiên, chưa có hình ảnh hay thông tin chính thức nào cho thấy Honda sẽ thay đổi thiết kế đến mức nào.

Hình ảnh minh họa mẫu bán tải Honda phát triển dựa trên Mitsubishi Triton, do AI tạo ra. Honda và Mitsubishi chưa công bố thiết kế chính thức của mẫu xe dự kiến ra mắt tại ASEAN năm 2028.

Nội thất và trang bị cũng là hướng đi khả dĩ. Honda có thể lựa chọn cách bố trí cabin, vật liệu, giao diện điều khiển hoặc các tiện nghi khác để tạo dấu ấn riêng. Dù vậy, thay đổi thiết kế và trang bị không đồng nghĩa với việc xe sẽ vượt trội hơn Triton; điều đó còn phụ thuộc vào cấu hình thương mại cuối cùng.

Khả năng vận hành là yếu tố đáng chú ý khác. Honda có thể điều chỉnh hệ thống treo, tay lái và phản ứng chân ga để tạo cảm giác lái riêng, dù vẫn sử dụng nền tảng cơ khí của Mitsubishi. Với một mẫu bán tải thường được dùng cả trong đô thị, trên đường trường lẫn những cung đường khó, sự cân bằng giữa khả năng chở tải, độ ổn định và sự thoải mái có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng.

Hệ truyền động cũng là câu hỏi được quan tâm, nhưng hiện chưa có căn cứ để khẳng định Honda sẽ sử dụng động cơ khác Triton. Paultan từng đề cập khả năng Mitsubishi quan tâm đến công nghệ hybrid sạc ngoài trong bối cảnh hợp tác giữa các hãng Nhật Bản. Điều này không đồng nghĩa mẫu bán tải Honda dựa trên Triton sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid. Cho đến khi hai hãng công bố thông tin cụ thể, động cơ diesel vẫn chỉ là phương án có cơ sở để tham khảo từ mẫu xe nền tảng, chứ chưa phải cấu hình đã được xác nhận cho Honda.

Trước đây, Honda từng có kinh nghiệm với xe bán tải ở một số thị trường. Tại Bắc Mỹ, hãng bán Ridgeline, mẫu xe có kết cấu thân liền khối thay vì khung gầm rời như Triton. Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Honda từng bán mẫu Tourmaster dựa trên Isuzu TF ở Thái Lan trong giai đoạn cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, những sản phẩm này khác nhau về kết cấu và thị trường, nên không thể dùng chúng để suy ra cấu hình của mẫu xe dự kiến ra mắt năm 2028.

Honda Ridgeline

Ford Ranger là bài toán lớn nhất

Nếu được phân phối tại Việt Nam, bán tải Honda sẽ bước vào cuộc cạnh tranh mà Ford Ranger đang nắm ưu thế rõ rệt. Ranger không chỉ dẫn đầu về doanh số mà còn có danh mục phiên bản đa dạng, từ xe phục vụ nhu cầu sử dụng thông thường đến những phiên bản hướng đến khách hàng thích off-road hoặc tìm kiếm trang bị cao cấp.

Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các mẫu bán tải thuộc diện thống kê đạt tổng cộng 27.093 xe trong năm 2025. Ford Ranger bán được 18.692 xe, chiếm gần 69% tổng lượng xe trong nhóm này; Mitsubishi Triton đạt 4.303 xe, còn Toyota Hilux đạt 3.501 xe. Số liệu không bao gồm Nissan Navara do nhà phân phối không công bố doanh số.

Khoảng cách giữa Ranger và các đối thủ cho thấy Honda sẽ không chỉ cạnh tranh với mẫu xe cung cấp nền tảng cho mình. Hãng còn phải tìm cách tiếp cận nhóm khách hàng đã quen với Ranger, đồng thời thuyết phục những người đang cân nhắc Triton, Hilux hoặc các mẫu bán tải khác.

Triton có lợi thế là nền tảng đã được kiểm chứng và có hệ dẫn động hai cầu phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng. Hilux cũng là đối thủ lâu năm trong phân khúc. Vì vậy, Honda khó tạo ra khác biệt chỉ bằng việc tham gia thị trường; sản phẩm mới cần có ưu thế đủ rõ để khách hàng nhận ra và sẵn sàng trả tiền.