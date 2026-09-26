Bán tải Ford F-150 tạm dừng sản xuất vì thiếu linh kiện?

Theo một bản ghi nhớ được Reuters tiếp cận, toàn bộ các dây chuyền sản xuất tại nhà máy Ford Dearborn (bang Michigan), đã bị hủy ca từ ngày 24 đến hết ngày 29/9. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết nguyên nhân lần này là sự cố nguồn cung linh kiện cho các dòng F-Series, đặc biệt là Ford F-150.

Sự gián đoạn mới diễn ra khi Ford vẫn đang tìm cách khôi phục sản lượng F-Series sau vụ cháy tại một nhà cung cấp nhôm hồi cuối năm ngoái, khiến hãng mất sản lượng hàng chục nghìn xe.

Không chỉ nhà máy Dearborn, hoạt động sản xuất dòng Ford F-150 tại một số cơ sở khác của Ford cũng bị ảnh hưởng. Nhà máy Kansas City đã hủy một số ca trong tuần này do cùng vấn đề, trong khi nhà máy Kentucky được tăng sản lượng để bù đắp một phần.

Sự gián đoạn mới diễn ra khi Ford vẫn đang tìm cách khôi phục sản lượng F-Series sau vụ cháy tại một nhà cung cấp nhôm vào cuối năm ngoái, khiến hãng mất sản lượng hàng chục nghìn xe. Ford cho biết vấn đề nguồn cung lần này không liên quan đến tình trạng thiếu nhôm, song Reuters chưa xác định được nhà cung cấp hoặc linh kiện cụ thể đứng sau sự thay đổi sản xuất.

Áp lực lên Ford càng gia tăng khi doanh số xe của hãng tại Mỹ giảm khoảng 10% trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ, trong đó doanh số F-Series giảm 11%.

Việc phải ngừng sản xuất dù chỉ 1 ngày cũng gây thiệt hại đáng kể, đặc biệt đối với F-Series và Ford F-150. Dòng bán tải này đã giữ vị trí xe bán chạy nhất tại Mỹ trong 44 năm liên tiếp. Áp lực lên Ford càng gia tăng khi doanh số xe của hãng tại Mỹ giảm khoảng 10% trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ, trong đó doanh số F-Series giảm 11%.

Theo Cox Automotive, Ford và General Motors (GM) được dự báo là 2 hãng xe mất thêm nhiều thị phần nhất tại Mỹ trong 3 quý đầu năm nay. Đáng chú ý, doanh số cộng gộp của Hyundai và Kia được dự báo lần đầu tiên vượt Ford trong quý III/2026, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất ôtô Mỹ.