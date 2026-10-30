Bán tải điện giá rẻ của Ford sắp ra mắt

Carscoops đưa tin Ford đang chuẩn bị cho màn ra mắt của Fathom vào đầu năm 2027 bằng cách từng bước hé lộ thêm thông tin về mẫu bán tải điện cỡ nhỏ này.

Hình ảnh Ford Fathom được Ford hé lộ. Ảnh: Ford

Dù sở hữu mức giá dưới 30.000 USD, Ford Fathom 2028 vẫn sẽ được trang bị công nghệ sạc hai chiều, đưa tính năng này trở nên phổ biến trên thị trường đại chúng.

Bộ pin dung lượng lớn của xe điện có thể hoạt động như những trạm sạc dự phòng, nhưng không phải mẫu xe nào cũng sở hữu trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ tính năng này.

Việc lấy dòng điện xoay chiều (AC) từ bộ pin dòng điện một chiều (DC) thường yêu cầu một bộ biến tần bên ngoài, khiến quá trình chuyển đổi phải diễn ra ngoài xe.

Tuy nhiên, các kỹ sư của Ford đã tích hợp thành công bộ biến tần này ngay bên trong xe mà vẫn giữ được mức giá bình dân. Nói một cách đơn giản, Ford Fathom có thể cung cấp cho ngôi nhà công suất điện AC hơn 10 kW.

Khi kết nối với trạm sạc gia đình thế hệ mới (Ford Home Power Station), hệ thống quản lý năng lượng sẽ tự động sạc xe vào những thời điểm giá điện lưới rẻ hơn. Tương tự dòng xe F-150 Lightning lớn hơn, Fathom có thể truyền năng lượng ngược lại cho ngôi nhà khi giá điện tăng cao, giúp cắt giảm chi phí hóa đơn hàng tháng.

Bên cạnh tính năng hữu ích này, Ford Fathom đang hứa hẹn trở thành mẫu xe bán tải đầy sức cạnh tranh.

Được phát triển bởi đội ngũ dự án đặc biệt của Ford tại California, chiếc xe sử dụng nền tảng kiến trúc xe điện toàn cầu mới, ứng dụng công nghệ đúc nhôm nguyên khối cỡ lớn cùng hệ thống dây điện đơn giản hóa nhằm giảm trọng lượng và chi phí sản xuất.

Xe sẽ được trang bị tiêu chuẩn tính năng rảnh tay trên cao tốc BlueCruise, tích hợp ứng dụng Apple Maps và bộ pin lithium-iron-phosphate (LFP) mang lại phạm vi hoạt động lên tới 300 dặm (483km).

Ford sẽ mở cổng nhận đặt hàng trước cho Fathom vào đầu năm 2027. Hãng đã xác nhận mức giá khởi điểm là 29.945 USD, đã bao gồm 1.595 USD phí vận chuyển.

Mức giá này giúp xe rẻ hơn đáng kể so với các mẫu xe điện hỗ trợ sạc hai chiều khác tại thị trường Mỹ như Chevrolet Equinox EV hay Tesla Model 3.

Trong khi đó, các mẫu xe điện khác như Hyundai Ioniq 5 và Kia EV6 chỉ cung cấp tính năng cấp điện cơ bản cho thiết bị ngoại vi (V2L) sẵn có, chưa đủ khả năng để đóng vai trò làm nguồn điện dự phòng cho toàn bộ ngôi nhà.