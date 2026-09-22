Bán tải điện EREV: Bước đi thực dụng tại Việt Nam

Điện hóa phân khúc xe bán tải là bài toán nan giải đối với các nhà sản xuất ô tô trên thế giới. Khác với nhóm xe đô thị, bán tải gánh trên mình những công năng đặc thù: thường xuyên chở hàng nặng ở thùng sau, kéo rơ-moóc, leo đèo dốc hiểm trở và di chuyển tới các khu vực công trường, vùng sâu, vùng xa.

Nếu áp dụng cấu hình thuần điện (BEV), xe nhanh chóng bộc lộ điểm nghẽn lớn. Trọng lượng bộ pin khổng lồ làm giảm tải trọng hữu ích của thùng xe; đồng thời khi phải chở tải nặng, mức tiêu hao năng lượng tăng vọt khiến quãng đường di chuyển thực tế sụt giảm nhanh chóng. Trong khi đó, việc tìm kiếm trạm sạc nhanh DC công suất lớn tại các cung đường đèo núi là điều khó khăn ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh đó, cấu hình xe điện mở rộng quãng đường (EREV hay REEV) nổi lên như một bước đi thực tế. Theo phân tích kỹ thuật từ chuyên trang ô tô Drive (Australia), bản chất cốt lõi của dòng xe này là trục bánh xe nhận 100% lực kéo trực tiếp từ mô-tơ điện, hoàn toàn không có liên kết cơ khí nối từ động cơ đốt trong xuống bánh xe. Cỗ máy xăng đặt dưới nắp ca-pô đóng vai trò thuần túy như một máy phát điện độc lập để nạp lại pin hoặc cấp nguồn cho mô-tơ khi xe thốc ga chở nặng.

Cấu trúc bán tải EREV dẫn động 4 bánh bằng hai mô-tơ điện độc lập, động cơ xăng chỉ phát điện nạp pin.

Cơ cấu này mang lại cho dòng bán tải hai lợi thế cơ học quyết định: toàn bộ mô-men xoắn cực đại được giải phóng tức thời ngay từ dải vận tốc 0 km/h giúp xe đề-pa leo dốc mượt mà; đồng thời khối động cơ xăng luôn được duy trì ở dải tua máy có hiệu suất nhiệt tối ưu nhất để tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Tại thị trường Việt Nam, tính thực dụng của hệ truyền động EREV đang mở ra lối đi chiến lược cho các nhà sản xuất, tiêu biểu như mẫu xe bán tải VinFast Wild sắp sửa ra mắt. Thay vì lựa chọn thuần điện hoàn toàn, việc trang bị động cơ điện kết hợp máy phát xăng giúp mẫu bán tải thương hiệu Việt xóa bỏ triệt để tâm lý lo ngại về năng lượng.

Mẫu bán tải VinFast VF Wild trang bị công nghệ EREV.

Người dùng có thể sạc pin tại nhà để đi lại hàng ngày trong phố với chi phí tiết kiệm, đồng thời vẫn yên tâm đổ xăng cho máy phát để thực hiện những chuyến đi dài hàng nghìn cây số mà không cần bận tâm đến vị trí trạm sạc. Không dừng lại ở đó, cụm pin dung lượng vừa phải kết hợp động cơ phát điện còn biến thùng xe thành trạm cấp nguồn di động (V2L) công suất lớn, đáp ứng trọn vẹn xu hướng cắm trại dã ngoại hay cấp điện cơ khí ngoài trời của nhóm khách hàng trẻ hiện nay.

Dù vẫn phải đối mặt với bài toán tối ưu độ cứng vững của khung gầm khi gánh đồng thời cả pin lẫn động cơ xăng, EREV rõ ràng là chiếc cầu nối chuyển đổi xanh thực tế nhất. Sự xuất hiện của những mẫu xe mới như VinFast Wild sắp tới hứa hẹn sẽ định hình lại thói quen sử dụng xe bán tải cũng như xe năng lượng mới của người tiêu dùng trong nước.