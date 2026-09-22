Bán tải điện dự phòng xăng của VinFast lần đầu xuất hiện trước công chúng

Sau hơn hai năm kể từ khi xuất hiện lần đầu tại CES 2024, VF Wild chính thức được VinFast đưa vào thị trường Việt Nam. Đây không chỉ là mẫu bán tải chạy điện đầu tiên của VinFast mà còn được trang bị hệ thống mở rộng phạm vi (REEV/EREV), sử dụng động cơ xăng 1,5 lít cùng bình nhiên liệu 56 lít để bổ sung năng lượng cho hệ thống điện. Theo hãng xe Việt, VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, nhận đặt cọc từ ngày 25 đến 30-9-2026.

Dưới đây là một số hình ảnh mẫu xe tiền thương mại được trưng bày tại Hà Nội trong ngày 22-9.

VF Wild có kích thước tổng thể 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm, khoảng sáng gầm đạt 222 mm. Ảnh: Hoàng Linh

Thùng hàng có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, tải trọng 750 kg. Ảnh: Hoàng Linh

Động cơ điện có công suất tối đa 160 kW (phạm vi 250 km), khi kết hợp với động cơ xăng 1,5 lít và bình nhiên liệu 56 lít có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên khoảng 1.100 km. Ảnh: Hoàng Linh

Khoang lái sử dụng màn hình giải trí trung tâm 10 inch, hỗ trợ kết nối không dây với Android Auto và Apple CarPlay. Xe cũng có hai cổng USB Type-C cho hàng ghế trước. Ảnh: Hoàng Linh

Giao diện tiếng Việt trên màn hình trung tâm của xe. Ảnh: Hoàng Linh

Vô lăng của VF Wild khá đơn giản, tích hợp một số chức năng cơ bản. Ảnh: Hoàng Linh

Hàng ghế sau không có nhiều tiện nghi ngoài cửa gió điều hòa. Ảnh: Hoàng Linh

VF Wild sử dụng mâm 18 inch cùng lốp 255/70 R18. Xe được trang bị hệ thống treo độc lập, tay đòn kép phía trước và treo đa liên kết phía sau. Ảnh: Hoàng Linh

VF Wild có cơ sở để hướng tới vai trò một mẫu “xe tải quốc dân” dành cho đô thị, nếu VinFast giải quyết tốt bài toán giá bán và khả năng khai thác thực tế. Tuy kích thước dài hơn 5,3 m và rộng trên 2 m cũng là thách thức khi di chuyển, đỗ xe trong các đô thị đông đúc, nhưng hệ truyền động điện và khả năng được đăng kiểm như xe con sẽ là thế mạnh để VF Wild mở ra một hướng mới cho phương tiện chở hàng đô thị.

Dẫu vậy, để trở thành lựa chọn phổ biến, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chi phí sử dụng, độ thuận tiện và khả năng đáp ứng các quy định lưu thông trong thành phố.