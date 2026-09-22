Bán tải điện dự phòng xăng của VinFast lần đầu xuất hiện trước công chúng
Ngày 22-9, mẫu bán tải sở hữu hệ truyền động điện và động cơ xăng dự phòng VF Wild của VinFast đã lần đầu xuất hiện trước công chúng tại Hà Nội.
Sau hơn hai năm kể từ khi xuất hiện lần đầu tại CES 2024, VF Wild chính thức được VinFast đưa vào thị trường Việt Nam. Đây không chỉ là mẫu bán tải chạy điện đầu tiên của VinFast mà còn được trang bị hệ thống mở rộng phạm vi (REEV/EREV), sử dụng động cơ xăng 1,5 lít cùng bình nhiên liệu 56 lít để bổ sung năng lượng cho hệ thống điện. Theo hãng xe Việt, VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng, nhận đặt cọc từ ngày 25 đến 30-9-2026.
Dưới đây là một số hình ảnh mẫu xe tiền thương mại được trưng bày tại Hà Nội trong ngày 22-9.
VF Wild có cơ sở để hướng tới vai trò một mẫu “xe tải quốc dân” dành cho đô thị, nếu VinFast giải quyết tốt bài toán giá bán và khả năng khai thác thực tế. Tuy kích thước dài hơn 5,3 m và rộng trên 2 m cũng là thách thức khi di chuyển, đỗ xe trong các đô thị đông đúc, nhưng hệ truyền động điện và khả năng được đăng kiểm như xe con sẽ là thế mạnh để VF Wild mở ra một hướng mới cho phương tiện chở hàng đô thị.
Dẫu vậy, để trở thành lựa chọn phổ biến, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chi phí sử dụng, độ thuận tiện và khả năng đáp ứng các quy định lưu thông trong thành phố.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ban-tai-dien-du-phong-xang-cua-vinfast-lan-dau-xuat-hien-truoc-cong-chung-1757612.html