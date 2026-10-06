Bán tải của Mazda sắp được nâng cấp?

Ông Vinesh Bhindi, Giám đốc Điều hành Mazda Australia, đã xác nhận thế hệ tiếp theo của BT-50 đang trong quá trình phát triển và dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2028.

Tái thiết kế toàn diện

Dù từ chối tiết lộ chi tiết thông số kỹ thuật, Trưởng thiết kế Eiji Kimoto, người từng chấp bút cho BT-50 thế hệ thứ 3, khẳng định người dùng hoàn toàn có thể trông đợi vào sự lột xác của mẫu bán tải này.

Thế hệ BT-50 hiện tại ra mắt từ năm 2020 và vừa nhận bản nâng cấp giữa chu kỳ vào cuối năm 2024. Xe sử dụng chung nền tảng khung gầm rời (ladder-frame) với Isuzu D-Max cùng các tùy chọn động cơ máy dầu tăng áp truyền thống.

Hình ảnh render của Mazda BT-50 với đầu xe tương tự CX-60, CX-90. Ảnh: Carscoops.

Thế hệ mới dự kiến tiếp tục khoác lên mình ngôn ngữ thiết kế tinh chỉnh của Mazda với hệ thống đèn LED sắc sảo và các đường nét tạo hình dập nổi. Nội thất cũng sẽ được nâng cấp tiệm cận các dòng xe sang nhằm phù hợp với định hướng tiệm cận cao cấp mà hãng đang áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm như CX-90 hay CX-60.

Bài toán hợp tác

Theo truyền thông quốc tế, do hạn chế về nguồn lực R&D dành riêng cho phân khúc bán tải, Mazda gần như sẽ tiếp tục bắt tay với đối tác bên ngoài. Lịch sử cho thấy hai thế hệ BT-50 đầu tiên chung nền tảng với Ford Ranger, trước khi chuyển sang hợp tác với Isuzu ở thế hệ thứ 3.

Nhiều khả năng Mazda sẽ tiếp tục bắt tay với Isuzu để phát triển song song BT-50 thế hệ mới cùng D-Max.

Isuzu D-Max và Mazda BT-50 trước đó được sử dụng chung nền tảng khung gầm. Ảnh: Phúc Hậu.

Một kịch bản khác là mở rộng hợp tác với thương hiệu Trung Quốc Changan, đối tác vừa cùng Mazda phát triển mẫu sedan 6e và SUV CX-6e tại thị trường Trung Quốc.

Changan hiện sở hữu dòng bán tải Hunter K50 với công nghệ hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), nền tảng từng được Stellantis ứng dụng cho các mẫu Peugeot Landtrek hay Fiat Titano tại thị trường Nam Mỹ. Thương hiệu này cũng vừa đưa ra những tín hiệu cho thấy khả năng ra mắt tại thị trường Việt trong tương lai gần.

Dù đi theo hướng đi nào, việc nâng cấp thiết kế cùng không gian cabin cao cấp được kỳ vọng sẽ giúp Mazda BT-50 tạo dựng lối đi riêng, nhắm đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự khác biệt trong phân khúc bán tải vốn đang bị thống trị bởi các tên tuổi Mỹ và Nhật Bản.

Tại thị trường Việt, Mazda đã sớm khai tử mẫu bán tải BT-50 khi nhận thấy khả năng cạnh tranh và doanh số không đạt như kỳ vọng. Biết đâu ở lần nâng cấp này, BT-50 sẽ sớm được quay lại thị trường, cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh như Ford Ranger, Mitsubishi Triton hay VinFast VF Wild vừa xuất hiện.