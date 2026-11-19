Theo Paultan, hai chiếc bán tải BYD Shark 6 được phát hiện tại cơ sở Sime Darby Motors City ở Ara Damansara, trong tình trạng phủ lớp ngụy trang. Động thái này cho thấy mẫu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) của hãng Trung Quốc có thể sắp được giới thiệu chính thức tại thị trường Malaysia.

Hai chiếc bán tải BYD Shark 6 cùng SUV 7 chỗ Sealion 8 xuất hiện dưới lớp ngụy trang tại Malaysia.

Shark 6 từng xuất hiện tại Malaysia vào tháng 11/2025 nhưng chưa được mở bán. Sau hơn một năm, việc hai xe chạy thử được phát hiện làm gia tăng khả năng mẫu bán tải này sắp gia nhập thị trường Đông Nam Á.

BYD Shark 6 dài 5.457mm, rộng 1.917mm, cao 1.925mm, chiều dài cơ sở 3.260mm. Mẫu bán tải sử dụng khung gầm dạng thang, kết hợp hệ thống treo độc lập tay đòn kép ở cả hai cầu.

Điểm đáng chú ý nhất trên Shark 6 là hệ truyền động DMO Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1,5 lít công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 260 Nm với hai mô-tơ điện. Mô-tơ trước có công suất 231 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, trong khi mô-tơ sau đạt 204 mã lực và 340 Nm.

BYD Shark 6 tại Malaysia tại BYD Tech Discovery 2025.

Tổng công suất hệ thống đạt 436 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm. Theo thông số công bố, Shark 6 tăng tốc 0-100km/h trong 5,7 giây, tốc độ tối đa 160km/h. Hai mô-tơ điện đảm nhiệm phần lớn việc dẫn động, trong khi động cơ xăng có thể truyền lực trực tiếp đến bánh xe khi tốc độ vượt 70km/h.

Xe trang bị pin Blade LFP dung lượng 29,58 kWh, cho phép di chuyển khoảng 100km bằng điện. Khi kết hợp động cơ xăng, phạm vi hoạt động được công bố đạt 840km với một bình nhiên liệu.

Shark 6 hỗ trợ sạc AC công suất 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 55 kW, với thời gian sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 25 phút. Ngoài ra, xe có tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) công suất tối đa 6 kW.

Cùng với Shark 6, mẫu SUV 7 chỗ BYD Sealion 8 cũng được phát hiện dưới lớp ngụy trang tại Malaysia. Đây là mẫu xe có tên Tang L tại thị trường Trung Quốc, với chiều dài 5.040mm, rộng 1.996mm, cao 1.760mm và chiều dài cơ sở 2.950mm.

BYD Sealion 8 trong bọc ngụy trang.

Sealion 8 có cả phiên bản thuần điện và hybrid sạc ngoài. Theo Paultan, thị trường Malaysia nhiều khả năng sẽ nhận phiên bản PHEV tương tự Australia, tuy nhiên chưa rõ cấu hình dẫn động được phân phối.

Bản dẫn động cầu trước sử dụng động cơ xăng tăng áp 1,5 lít công suất 150 mã lực, kết hợp mô-tơ điện 272 mã lực. Pin 19 kWh cho phạm vi di chuyển thuần điện 103km theo chuẩn NEDC.

Bản dẫn động bốn bánh bổ sung mô-tơ điện phía sau công suất 272 mã lực, sử dụng pin dung lượng 35,6 kWh, cho quãng đường chạy điện 152km theo chuẩn NEDC.

Paultan nhận định Shark 6 có thể được giới thiệu tại Malaysia trước Sealion 8. Tuy nhiên, BYD chưa công bố thời điểm ra mắt, giá bán hoặc cấu hình chính thức của hai mẫu xe tại thị trường này.