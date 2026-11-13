Bản Tà Sài phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiết mục văn nghệ mừng ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026); đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết và thực hiện các phong trào thi đua năm 2026, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Bản Tà Sài được thành lập tháng 7/2026 trên cơ sở sáp nhập bản Tà Sài và bản Nà Nong, hiện có 216 hộ, 965 nhân khẩu thuộc các dân tộc Thái, La Ha, Kinh cùng sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Trong năm 2026, bản được Nhà nước cùng với UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ triển khai các mô hình phát triển sản xuất, gồm trồng 800 cây vải trứng, nuôi 400 con gà đen và trồng 2.450 cây măng tre Bát Độ, tạo thêm sinh kế cho người dân. Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào thi đua, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới được triển khai gắn với công tác giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đường bản, ngõ xóm và chăm lo các hộ khó khăn. Hiện bản còn 6 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo.

Đồng chí Dương Tú Anh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Dương Tú Anh biểu dương những kết quả bản Tà Sài đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đề nghị chi ủy, chi bộ bản tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị; Ban Công tác Mặt trận bản đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phù hợp với đặc thù địa phương. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, thân thiện, giàu bản sắc.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Tú Anh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ và nhân dân bản Tà Sài. Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Lao trao quà cho bản; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khen thưởng cho 1 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2026.

Đồng chí Dương Tú Anh chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Tà Sài, xã Chiềng Lao.

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiềng Lao trao quà cho bản Tà Sài.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng Giấy khen cho tập thể bản Tà Sài.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2026.

Các đại biểu cùng chung vòng xòe tại ngày hội.

Đông đảo người dân đến tham dự ngày hội.