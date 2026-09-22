Bắn súng Việt Nam tuột cơ hội tranh huy chương ASIAD 20 vì bị hủy kết quả

Hai xạ thủ Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang mất suất vào chung kết ASIAD 20 vì lỗi hy hữu. Ảnh: Giang Phạm

Sáng 22-9, môn bắn súng tại ASIAD 20 xảy ra sự việc đáng tiếc đối với đội tuyển Việt Nam. Hai vận động viên Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang thi đấu xuất sắc ở vòng loại nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp, giành 631,7 điểm và xếp thứ tư, qua đó giành quyền vào chung kết.

Với thành tích này, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đứng trước cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 20. Tuy nhiên, cơ hội đó đã khép lại sau khi Ban Tổ chức tiến hành kiểm tra trang bị ngẫu nhiên sau vòng loại.

Cụ thể, sau khi hai vận động viên Việt Nam hoàn thành bài thi, trọng tài tiến hành kiểm tra trang bị theo quy định của Liên đoàn Bắn súng quốc tế. Tại lần kiểm tra này, áo bắn của hai vận động viên được xác định không đáp ứng yêu cầu về độ cứng theo luật thi đấu.

Theo quy định, độ cứng của áo bắn phải đạt từ 3,0mm trở lên. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra ngay sau khi kết thúc bài bắn, kết quả đo áo bắn của vận động viên Việt Nam chỉ đạt 2,9mm trong thời gian quy định 15 giây. Vì không đạt mức tối thiểu 3,0mm, trang phục bị xác định không đáp ứng tiêu chuẩn tại thời điểm kiểm tra.

Điều đáng nói, trước khi các nội dung thi đấu bắt đầu, trang phục và áo bắn của các vận động viên Việt Nam đã được kiểm tra chính thức vào ngày 18-9 và được xác nhận đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Sau đó, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang tiếp tục sử dụng trang phục này khi tranh tài ở các nội dung cá nhân vào ngày 20-9 và 21-9 mà không phát sinh vấn đề liên quan đến trang bị. Đây cũng là bộ trang phục đã được các vận động viên sử dụng tại nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Tuy nhiên, ở lần kiểm tra ngẫu nhiên sau vòng loại ngày 22-9, kết quả đo độ cứng không đạt yêu cầu khiến thành tích 631,7 điểm của đội Việt Nam bị hủy.

Việc bị hủy kết quả đồng nghĩa Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang mất quyền vào chung kết, dù trước đó đã đứng thứ tư vòng loại và nằm trong nhóm các đội đủ điều kiện tranh huy chương.

Sau khi đội Việt Nam bị hủy kết quả, hai vận động viên của Nhật Bản được đôn lên thay thế và giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi đồng đội hỗn hợp.

Đây là một trong những sự cố đáng tiếc đối với thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, bởi Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đã hoàn thành tốt phần thi và đứng trước cơ hội cạnh tranh huy chương. Việc mất suất chung kết sau vòng kiểm tra trang bị khiến đội tuyển bắn súng Việt Nam tuột mất cơ hội tranh huy chương một cách đầy tiếc nuối.