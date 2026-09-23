Bắn súng Việt Nam giành HCĐ đồng đội nữ tại ASIAD 2026

Ở vòng loại, thành tích cá nhân đồng thời được tính vào kết quả đồng đội. Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ Việt Nam thi đấu nổi bật nhất khi đạt 577 điểm, đứng thứ 5 và giành quyền vào chung kết cá nhân.

Trịnh Thu Vinh (áo đỏ) cùng các đồng đội giành tấm HCĐ. Ảnh: Bùi Lượng

Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, xếp thứ 11 và không thể góp mặt ở chung kết. Bùi Thúy Thu Thủy có 568 điểm, đứng thứ 25.

Tổng thành tích 1.719 điểm giúp bộ ba Việt Nam giành HCĐ đồng đội. Trung Quốc giành HCV với 1.735 điểm, còn Hàn Quốc đoạt HCB với 1.730 điểm.

Đây là kết quả đáng ghi nhận với bắn súng Việt Nam khi các nữ xạ thủ được đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD.

Trước ASIAD 2026, Trịnh Thu Vinh và các đồng đội được kỳ vọng tạo dấu ấn, nhưng áp lực tại đấu trường lớn vẫn là thử thách đáng kể.

Dù không thể vào chung kết, Trịnh Thu Vinh vẫn cùng đồng đội hoàn thành mục tiêu giành huy chương.

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Trang tiếp tục hành trình ở chung kết cá nhân, tranh tài cùng 7 xạ thủ của Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa.