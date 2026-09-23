Bắn súng mở hàng huy chương, xạ thủ CAND vào chung kết tranh 'Vàng'

Hôm nay 23-9, ngày thi đấu chính thức thứ tư của Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2026, thể thao Việt Nam hướng sự chú ý về trường bắn, nơi ba nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Cuộc thi giữa 59 xạ thủ mạnh của châu Á diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Việt Nam giành Huy chương Đồng đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ

Với tổng điểm số 1.719, nhóm 3 xạ thủ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Đồng đồng đội nữ 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Đội Trung Quốc giành Huy chương Vàng với 1.735 điểm, còn Hàn Quốc đoạt Huy chương Bạc với 1.730 điểm.

Đây là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển bắn súng tại ASIAD 2026.

Đáng chú ý, sau khi xét thành tích đồng đội, ban tổ chức sẽ chọn 8 xạ thủ có thành tích tốt nhất vào loại vào chung kết bắn tranh huy chương cá nhân lúc 10h30 cùng ngày.

Xạ thủ CAND Nguyễn Thùy Trang xuất sắc vào chung kết tranh huy chương cá nhân 10m súng ngắn hơi nữ (Ảnh: Bùi Lượng)

Danh sách 8 xạ thủ thi chung kết lúc 10h30

Có chút tiếc nuối khi niềm hy vọng số 1 Trịnh Thu Vinh chỉ xếp hạng 11 vòng loại, thế nhưng một xạ thủ của CAND khác là Nguyễn Thùy Trang đã rất xuất sắc đạt 577/600 điểm, xếp hạng 5 vòng loại để vào nhóm 8 xạ thủ bắn chung kết.

Thùy Trang đứng trước cơ hội góp thêm huy chương cho bắn súng và thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thùy Trang sinh 2003, tại Hà Nội. Cô được ví như "hạt giống quý" của bắn súng Việt Nam, thời gian qua liên tiếp gặt hái thành công. Tại SEA Games 2025, nữ xạ thủ giành 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, phá 2 kỷ lục đại hội. Đầu năm 2026, cô xuất sắc giành Huy chương Vàng 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á.