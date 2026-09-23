Bắn súng giành Huy chương đồng thứ 4 cho Việt Nam tại ASIAD 20

Dù không giành quyền vào chung kết cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nhưng Trịnh Thu Vinh (áo đỏ) đã góp công cùng đồng đội giành Huy chương đồng thứ 4 cho Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bộ ba Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh và Bùi Thúy Thu Thủy đạt tổng cộng 1.719 điểm, xếp thứ ba chung cuộc.

Đội tuyển Trung Quốc giành Huy chương vàng với 1.735 điểm, trong khi Hàn Quốc giành Huy chương bạc với 1.730 điểm.

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam có cùng tổng điểm 1.719 với Ấn Độ. Tuy nhiên, các xạ thủ Việt Nam xếp trên nhờ có số lần bắn trúng vòng điểm cao hơn, với 46x so với 44x của đối thủ.

Trước đó, ở vòng loại, Nguyễn Thùy Trang đạt 577 điểm, xếp thứ năm và giành quyền vào chung kết cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, xếp thứ 11, trong khi Bùi Thúy Thu Thủy đạt 568 điểm, xếp thứ 25.

Ba xạ thủ đã phối hợp để giúp bắn súng Việt Nam giành Huy chương đồng đồng đội. Trong đó, Nguyễn Thùy Trang tiếp tục góp mặt ở chung kết cá nhân và được kỳ vọng cạnh tranh huy chương.

Thi đấu rất nỗ lực Nguyễn Thùy Trang dừng bước ở vị trí thứ 6. Ảnh: Bùi Lượng

Tuy nhiên, ở chung kết cá nhân, Nguyễn Thùy Trang đứng thứ sáu và dừng bước sau loạt bắn không thuận lợi trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến từ Ấn Độ. Như vậy, bắn súng Việt Nam khép lại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 20 với tấm Huy chương đồng đồng đội.

Đây là Huy chương đồng thứ tư của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, sau các tấm huy chương của Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (môn teqball), Bùi Ngọc Nhi (karate), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate).

Trước đó, trong ngày 22-9, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Đây là Huy chương vàng đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.