Bản Sấm vui Ngày hội Đại đoàn kết

Bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chung vui cùng bà con bản Sấm tại ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Đình Minh

Chiều 14/11, Ban công tác Mặt trận bản Sấm, xã Cúc Phương long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày văn hóa Việt Nam. Bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình về chung vui cùng bà con.

Ông Đinh Văn Hiểu - Bí thư Chi bộ bản Sấm cho biết: Bản được thành lập từ việc sáp nhập bản Bãi Cả, Sấm 1, Sấm 2 và Sấm 3, hiện có 238 hộ với 1.087 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm 98%. Năm 2026, cán bộ và nhân dân trong bản tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Bà Đinh Thị Lụa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Đinh Trường Sơn - Phó Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh... cùng người dân bản Sấm dự ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Đình Minh

Nổi bật, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,1% (224/238 hộ); trên 96% đường giao thông trong bản được bê tông hóa, 100% các tuyến đường trục bản có điện chiếu sáng. Đặc biệt, toàn bộ 238 hộ đã tham gia đề án thu gom, xử lý rác thải tập trung của xã. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa. Trong năm, bản xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết với sự hỗ trợ của các đơn vị, quỹ an sinh xã hội xã và 22 ngày công do nhân dân đóng góp; vận động quỹ an sinh xã hội được 35,5 triệu đồng. Các hoạt động chăm lo thiếu nhi dịp quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu được vận động ủng hộ 25,85 triệu đồng.

Ông Đinh Văn Hiểu - Bí thư Chi bộ bản Sấm, xã Cúc Phương thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tại bản. Ảnh: Đình Minh

Bên cạnh đó, người dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp ý kiến tại các hội nghị đối thoại, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm cộng đồng. Những kết quả này góp phần củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng bản Sấm ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Phát biểu chung vui cùng bà con, bà Đinh Thị Lụa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà người dân bản Sấm đã đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khu dân cư.

Bà Đinh Thị Lụa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả mà người dân bản Sấm đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Đình Minh

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bà Lụa đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Cúc Phương, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tổ chức các hoạt động của tuần văn hóa Đại đoàn kết trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức; duy trì những mô hình hiệu quả, đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trở thành sinh hoạt thường xuyên tại cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Bình tặng bức tranh 'Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn'. cho gười dân bản Sấm. Ảnh: Đình Minh

Tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Bà Đinh Thị Lụa trao 10 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản Sấm. Ảnh: Đình Minh

Đặc biệt, gắn xây dựng khối đại đoàn kết với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục; phát huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín, nghệ nhân và thế hệ trẻ trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Thị Lụa đã trao tặng cán bộ, nhân dân bản Sấm lẵng hoa và bức ảnh ‘Bác Hồ và Bác Tôn bắt tay kết đoàn’; trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Thị Lụa trồng cây lưu niệm tại bản Sấm. Ảnh: Đình Minh

Người dân bản Sấm vui ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Đình Minh.