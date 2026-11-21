Bản sắc Việt tại Liên hoan Ẩm thực quốc tế 2026
Trong hai ngày 21 và 22/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc diễn ra Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Với chủ đề “Giao lộ Văn hóa – Beyond Flavors”, sự kiện có hơn 100 gian hàng đến từ 46 quốc gia, mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá những hương vị mới, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ban-sac-viet-tai-lien-hoan-am-thuc-quoc-te-2026-246261121200914385.htm