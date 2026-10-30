Bản sắc văn hóa Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ tại châu Phi

Đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, với chủ đề "Together for Peace" (Cùng nhau vì hòa bình), chương trình kỷ niệm UN Day 2026 tại Phái bộ UNISFA diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị. Sự kiện có sự tham gia của các lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc cùng đại diện cộng đồng địa phương tại Abyei.

Một trong những hoạt động nổi bật là hội chợ giao lưu văn hóa, ẩm thực với sự góp mặt của các gian hàng đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Ghana, Nigeria và cộng đồng địa phương.

Gian hàng Việt Nam do Đội Công binh số 5 chuẩn bị ở hội chợ. Ảnh: THẮNG LÊ

Tại khu vực hội chợ, gian hàng Việt Nam gây ấn tượng với không gian trưng bày mang đậm bản sắc dân tộc. Những chiếc nón lá, nón quai thao, cánh diều truyền thống, quạt giấy, tranh sơn dầu... được cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 chuẩn bị, sắp xếp công phu. Không gian thể hiện những nét đẹp gần gũi trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh các sản phẩm thủ công truyền thống, đơn vị còn trưng bày nhiều sách, báo, tài liệu giới thiệu về đất nước, con người và lịch sử Việt Nam. Những hoạt động đó giúp bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu về truyền thống lịch sử, bản sắc dân tộc và những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Một phần gian hàng Việt Nam tại hội chợ. Ảnh: THẮNG LÊ

Trong thời gian diễn ra hội chợ, gian hàng Việt Nam đón nhiều lượt cán bộ, nhân viên quốc tế đến tham quan, giao lưu, tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 còn chuẩn bị những món ăn mang đậm hương vị quê hương như nem rán, chè đậu, xôi chiên để giới thiệu tại gian hàng ẩm thực. Mỗi món ăn được chuẩn bị không đơn thuần phục vụ hoạt động giao lưu mà còn gửi gắm tình cảm, niềm tự hào về văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Các thành viên Đội Công binh số 5 Việt Nam giao lưu tại sự kiện. Ảnh: THẮNG LÊ

Lan tỏa điệu múa "Hello Vietnam" giữa lòng châu Phi

Tiếp nối các hoạt động hội chợ là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc đến từ các lực lượng gìn giữ hòa bình và cộng đồng địa phương tại Abyei. Tham gia chương trình, Đội Công binh số 5 Việt Nam mang đến tiết mục múa nón trên nền nhạc "Hello Vietnam".

Tiết mục múa nón trên nền nhạc "Hello Vietnam" của Đội Công binh số 5 Việt Nam. Ảnh: THẮNG LÊ

Hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam trên sân khấu trở thành biểu tượng văn hóa, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của những người lính đang làm nhiệm vụ cách xa Tổ quốc hàng ngàn cây số.

Các thành viên Đội Công binh số 5 Việt Nam giao lưu tại sự kiện. Ảnh: THẮNG LÊ

Trong nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 mang trên mình trách nhiệm của người quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Còn thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, họ còn đảm nhiệm vai trò những sứ giả hòa bình, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thân thiện, gần gũi và giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

Các thành viên Đội Công binh số 5 Việt Nam giao lưu tại sự kiện. Ảnh: THẮNG LÊ

Kết thúc UN Day 2026, Đội Công binh số 5 Việt Nam được trao 3 cúp vàng, gồm 2 cúp vàng ở các nội dung đôi nam và đôi nữ môn cầu lông, cùng 1 cúp vàng dành cho gian hàng trang trí đẹp nhất.