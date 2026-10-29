Bản sắc văn hoá Dao Đỏ trở thành cảm hứng hình thành sản phẩm hiện đại

Đưa cảm hứng bản địa vào sản phẩm gần gũi với đời sống

Tại Tả Phìn, Sa Pa, cộng đồng người Dao Đỏ từ lâu đã lưu giữ những tri thức dân gian về cây cỏ, gắn liền với đời sống sinh hoạt và tập quán chăm sóc sức khỏe truyền thống. Trong đó, bài tắm thảo dược là một nét đặc trưng, được hình thành từ kinh nghiệm sử dụng các loại cây rừng và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nhóm Dao Đỏ Wellness cùng người dân địa phương tìm hái thảo dược tại Tả Phìn, Sa Pa

Đằng sau mỗi nồi nước tắm là quá trình tích lũy tri thức, từ nhận biết, lựa chọn nguyên liệu đến cách sơ chế, phối hợp và đun nấu thảo dược. Những kinh nghiệm ấy không chỉ phản ánh sự am hiểu về thiên nhiên mà còn thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa con người với môi trường sống và bản sắc văn hóa của cộng đồng người Dao Đỏ.

Để hiểu rõ hơn về những giá trị văn hóa và tri thức bản địa ấy, nhóm sinh viên Trường Đại học FPT Hà Nội đã trực tiếp đến Tả Phìn, Sa Pa, tham gia các hoạt động trải nghiệm cùng người dân địa phương.

Trong chuyến đi, các thành viên có cơ hội theo chân người dân vào rừng tìm hái thảo dược, tham gia sơ chế, chuẩn bị nguyên liệu, đun nấu và trực tiếp trải nghiệm bài tắm truyền thống của người Dao Đỏ.

Những trải nghiệm thực tế giúp nhóm hiểu rõ hơn sự công phu trong quá trình chuẩn bị một nồi nước tắm thảo dược, cũng như những kinh nghiệm sử dụng cây cỏ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Đây cũng là cơ sở thực tiễn để nhóm hình thành ý tưởng phát triển Dao Đỏ Wellness, với mong muốn kết nối tri thức truyền thống cùng nhu cầu chăm sóc bản thân trong đời sống hiện đại.

Từ quá trình tìm hiểu và trải nghiệm thực tế, nhóm nhận thấy việc chuẩn bị nước tắm thảo dược theo phương pháp truyền thống đòi hỏi nhiều công đoạn, từ tìm hái, sơ chế nguyên liệu đến đun nấu. Trong khi đó, nhịp sống hiện đại, đặc biệt tại các đô thị, khiến không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để thực hiện đầy đủ những công đoạn này.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm sinh viên phát triển dự án Dao Đỏ Wellness trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, với định hướng kết hợp cảm hứng văn hóa truyền thống cùng những giải pháp chăm sóc bản thân thuận tiện, phù hợp với nhu cầu hiện đại.

Mang thông điệp “Chạm bản sắc - Dưỡng an lành”, dự án hướng tới việc đưa cảm hứng từ văn hóa Dao Đỏ và tri thức thảo dược bản địa vào những sản phẩm gần gũi với đời sống thường ngày. Qua đó, nhóm mong muốn góp phần giới thiệu những giá trị truyền thống đến đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Từ ý tưởng ban đầu, nhóm đã nghiên cứu và phát triển bốn dòng sản phẩm gồm nước tắm thảo dược cô đặc, cao tắm thảo dược, trà thảo mộc và tinh dầu.

Trong đó, nước tắm thảo dược cô đặc là một trong những sản phẩm trọng tâm, lấy cảm hứng từ bài tắm lá truyền thống của người Dao Đỏ. Thay vì phải chuẩn bị và đun nấu nhiều loại lá, người dùng được định hướng có thể pha sản phẩm với nước ấm theo hướng dẫn sử dụng, thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Nhóm sinh viên FPT Hà Nội và giảng viên hướng dẫn Lê Hoàng Anh phát triển dự án Dao Đỏ Wellness giai đoạn thử nghiệm, nhằm lan tỏa văn hóa Dao Đỏ và tri thức thảo dược bản địa

Cao tắm thảo dược được phát triển dưới dạng cô đặc, với quy cách dự kiến 100g, hướng đến sự nhỏ gọn, thuận tiện cho việc bảo quản và mang theo khi di chuyển. Trong khi đó, trà thảo mộc được định hướng mang đến trải nghiệm thưởng trà từ các nguyên liệu thực vật; tinh dầu góp phần mở rộng trải nghiệm hương thơm trong không gian sinh hoạt.

Bốn dòng sản phẩm được xây dựng theo hướng bổ trợ cho nhau, hình thành ý tưởng về một hệ sản phẩm chăm sóc bản thân lấy cảm hứng từ thảo dược và lối sống gần gũi với thiên nhiên. Trong đó, nước tắm cô đặc và cao tắm gắn trực tiếp với cảm hứng từ tập quán tắm lá truyền thống, còn trà thảo mộc và tinh dầu giúp mở rộng cách tiếp cận của thương hiệu.

Hiện nay, các sản phẩm của Dao Đỏ Wellness vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nghiên cứu và hoàn thiện. Việc phát triển sản phẩm ở giai đoạn này nhằm đánh giá tính phù hợp của ý tưởng, trải nghiệm sử dụng, quy cách đóng gói và khả năng hoàn thiện mô hình kinh doanh theo quy định trước khi xem xét đưa sản phẩm ra thị trường.

Lan tỏa văn hóa qua những trải nghiệm trực tiếp

Để đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, Dao Đỏ Wellness đã tổ chức workshop “Một buổi chiều ở Tả Phìn” vào trung tuần tháng 10 vừa qua.

Chương trình mang đến không gian trải nghiệm với các hoạt động tìm hiểu văn hóa, trang phục, ẩm thực và tập quán sinh hoạt của người Dao Đỏ. Bên cạnh đó, người tham gia có cơ hội tìm hiểu ý tưởng phát triển các sản phẩm thảo dược của nhóm, khám phá câu chuyện đằng sau thương hiệu và lưu giữ những khoảnh khắc tại khu vực chụp ảnh miễn phí.

Workshop “Một buổi chiều ở tả phìn” do nhóm Dao Đỏ Wellness tổ chức, giới thiệu văn hóa Dao Đỏ thông qua các hoạt động trải nghiệm

Thông qua workshop, nhóm mong muốn việc tiếp cận văn hóa truyền thống không chỉ dừng lại ở những thông tin được giới thiệu qua sách báo hay mạng xã hội, mà còn được thể hiện bằng các trải nghiệm gần gũi, trực quan và có tính tương tác.

Bên cạnh workshop, nhóm còn triển khai các hoạt động truyền thông trực tiếp tại Trường Đại học FPT Hà Nội và xây dựng nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhằm giới thiệu văn hóa Dao Đỏ, tri thức thảo dược và hành trình phát triển dự án.

Những hoạt động này giúp nhóm tiếp cận cộng đồng theo nhiều cách khác nhau, đồng thời tạo cơ hội lắng nghe phản hồi, từng bước hoàn thiện ý tưởng và định hướng phát triển thương hiệu.

Trong bối cảnh giới trẻ ngày càng có nhiều cách tiếp cận văn hóa, những dự án như Dao Đỏ Wellness cho thấy việc gìn giữ bản sắc không nhất thiết chỉ dừng lại ở hoạt động bảo tồn hay giới thiệu di sản.

Những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ còn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các ý tưởng sáng tạo, sản phẩm và trải nghiệm phù hợp với cuộc sống hôm nay.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và tuân thủ các quy định pháp luật, dự án là một ví dụ về nỗ lực của sinh viên trong việc đưa câu chuyện văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc.