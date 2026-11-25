Múa Chăm trong Lễ hội Katê

Nếu như tín ngưỡng Raglai lưu giữ vẹn nguyên hệ giá trị nguyên thủy của đại ngàn mang tính vạn vật hữu linh, thì thế giới tinh thần của người Chăm lại là sự tổng hòa đỉnh cao giữa văn hóa bản địa với các tôn giáo lớn mang tầm quốc tế như Ấn Độ giáo và Hồi giáo.

Bản chất hệ thống niềm tin: Vạn vật hữu linh và Tôn giáo hóa

Nền tảng tinh thần của người Raglai được định hình vững chắc dựa trên tín ngưỡng vạn vật hữu linh (Animism). Đối với đồng bào Raglai, mọi thực thể trong không gian sinh tồn – từ ngọn núi, dòng suối, gốc cây cổ thụ cho đến hòn đá – đều được trú ngụ bởi các vị thần linh, gọi chung là Giàng (Yang).

Hệ thống tâm linh này không bị ràng buộc bởi các thiết chế kinh sách phức tạp, mà được truyền khẩu từ đời này sang đời khác qua sử thi, truyện cổ và các bài cúng, mang đậm tính nguyên hợp và sự tôn kính tuyệt đối đối với tự nhiên.

Các cô gái Raglai trong Lễ hội Katê

Ngược lại, thế giới tâm linh của người Chăm lại mang tính chất tôn giáo hóa sâu sắc và có sự phân hóa rõ rệt theo tiến trình lịch sử. Cộng đồng người Chăm được chia thành các nhóm tôn giáo chính: Chăm Balamôn (tiếp biến và bản địa hóa Ấn Độ giáo, thờ phụng các vị thần Shiva, Vishnu, Brahma cùng các vị vua thần hóa) và Chăm Bani, Chăm Islam (tiếp nhận Hồi giáo).

Đời sống tâm linh người Chăm vận hành chặt chẽ dưới sự điều hành của tầng lớp chức sắc chuyên nghiệp (như tu sĩ Pasế của Balamôn hay sư cả Acar của Bani), có hệ thống giáo lý, luật lệ và kinh sách bằng chữ cổ ghi chép bài bản.

Không gian tế tự: Sự tối giản của tự nhiên đối lập với đền đài trang nghiêm

Sự khác biệt về không gian hành lễ phản ánh rõ nét phương thức sinh kế và môi trường sống của mỗi dân tộc. Người Raglai không xây dựng các công trình thờ tự kiên cố hay đền miếu hoành tráng. Không gian linh thiêng của họ chính là thiên nhiên: một khoảng đất trống bìa rừng, bên bờ suối, nhà sàn hoặc khu mộ tổ (nghĩa địa). Sự kết nối với thần linh diễn ra trực tiếp thông qua các vật hiến tế và tấm lòng thành kính bên bếp lửa buôn làng.

Sắc màu văn hóa dân tộc Ragalai - Chăm

Trong khi đó, không gian tâm linh người Chăm lại biểu hiện cho một nền văn minh kiến trúc đạt đến trình độ cao. Đó là các cụm tháp Chăm (Kalan) sừng sững xây bằng gạch nung độc đáo với những phù điêu điêu khắc tinh xảo dành cho nhánh Balamôn, hoặc các Thánh đường, Chùa Bani (Sang Magik) trang nghiêm, bề thế dành cho cộng đồng theo đạo. Mỗi công trình kiến trúc đều mang tính biểu tượng tôn giáo vũ trụ học rất nghiêm ngặt.

Các nghi lễ vòng đời và hệ giá trị tiễn biệt

Trong chu kỳ đời người, các nghi lễ đánh dấu sự chuyển đổi trạng thái nhân sinh của hai tộc người bộc lộ nhiều điểm dị biệt. Ở lễ trưởng thành, người Raglai không áp dụng các quy tắc tôn giáo khắt khe, địa vị xã hội của một cá nhân chủ yếu được thừa nhận dựa trên năng lượng lao động thực tế và hôn nhân.

Đối với người Chăm, lễ trưởng thành là một cột mốc bắt buộc mang tính tôn giáo nghiêm ngặt, tiêu biểu là lễ Karơi (lễ công nhận sự trưởng thành của con gái) hay lễ Katat (nghi thức mang tính biểu tượng ở con trai).

Bảng so sánh cốt lõi giữa nghi lễ Raglai và Chăm:

Sự gắn kết thông qua Lễ hộ Katê

Dù đi theo hai ngả đường tâm linh khác nhau, mối quan hệ lịch sử "chị em" giữa hai tộc người chưa bao giờ đứt gãy. Sự kết nối thiêng liêng này được thể hiện rõ nét nhất trong lễ hội Katê của người Chăm Balamôn.

Theo truyền thuyết và tập quán lâu đời, người Raglai với tư cách là "người chị cả" trong gia đình mẫu hệ cổ xưa, là bên chịu trách nhiệm cất giữ bộ y trang của các vị thần linh vương quốc Champa cổ trên núi cao.

Lễ rước y trang lên Tháp Pô Klong Garai

Tìm hiểu về Lễ bỏ mả của đồng bào Raglai ở Khánh Sơn, Khánh Hòa

Đến ngày hội Katê, người Raglai sẽ gửi y phục thần linh xuống núi, trao lại cho người Chăm để tiến hành nghi thức mở cửa tháp. Hành động này không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ mai sau về lời thề gắn kết son sắt giữa hai dân tộc.

Sự khác biệt trong phong tục và nghi lễ tâm linh giữa người Raglai và người Chăm không tạo ra khoảng cách, mà ngược lại, làm phong phú thêm dải lụa văn hóa đa dạng của vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Nếu người Chăm mang lại sự kiêu hãnh của một nền văn minh đền tháp bác học, triết lý, thì người Raglai lại lưu giữ cái hồn cốt sơ khai, bình dị và hài hòa tuyệt đối với tự nhiên. Hai sắc thái ấy hòa quyện, tôn vinh lẫn nhau trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.