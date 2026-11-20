Dự buổi duyệt chương trình có đồng chí Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau (bìa phải) và đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ phải sang), cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan, dự buổi duyệt chương trình.

Được dàn dựng công phu qua 3 chương, chương trình tạo nên mạch kể xuyên suốt, kết nối chiều sâu văn hoá với tiềm năng thiên nhiên, sinh kế và khát vọng phát triển của vùng đất cực Nam. Trong đó, văn hoá vừa là điểm khởi đầu, vừa là sợi dây xuyên suốt, làm nổi bật bản sắc riêng của Cà Mau trong dòng chảy văn hoá Việt Nam.

Mở đầu chương trình là chương “Khúc dạo: Dòng chảy phương Nam, sắc màu hồn Việt”. Với sự kết hợp giữa múa dân gian Nam Bộ, múa đương đại, những điệu hò, câu lý quen thuộc cùng màn trình diễn áo bà ba, khăn rằn, nón lá và công nghệ LED, mapping, không gian văn hoá miền Tây Nam Bộ được tái hiện sinh động trên sân khấu.

Múa rồng được đưa vào chương trình, góp phần tăng thêm sự sinh động.

Các em thiếu nhi giơ cao biểu tượng con tôm trong phần chào mừng đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật.

Hình ảnh quê hương được khắc hoạ từ mối gắn bó lâu đời giữa con người với sông nước, ruộng đồng và đất đai. Cà Mau hiện lên với những sắc màu văn hoá đặc trưng, nơi văn hoá sông nước giao hoà cùng văn hoá biển, rừng ngập mặn và đời sống cộng đồng các dân tộc Kinh – Khmer – Hoa.

Mỗi chất liệu nghệ thuật góp phần kể câu chuyện về vùng đất được thiên nhiên bồi đắp, được gìn giữ và làm giàu thêm bằng sự giao thoa văn hoá qua nhiều thế hệ.

Công nghệ LED, mapping được sử dụng trong chương trình nghệ thuật.

Văn hoá của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa được trình diễn trong chương trình nghệ thuật.

Đây cũng là chương trực tiếp tôn vinh Ngày Văn hoá Việt Nam, khẳng định sức sống của những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại. Những hình ảnh, âm thanh bình dị của miền sông nước được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, vừa khơi gợi niềm tự hào về quê hương, vừa mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá di sản văn hoá địa phương.

Nếu chương đầu đưa khán giả trở về với cội nguồn văn hoá, thì chương hai “Mạch sống mũi Cà Mau” mở rộng câu chuyện sang không gian thiên nhiên và sinh kế. Đất, nước, rừng, biển không chỉ là những yếu tố địa lý mà còn là nền tảng hình thành hệ sinh thái đặc thù, định hình phương thức lao động, sản xuất và nếp sống của cư dân vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Áo bà ba, lá dừa nước... được khéo léo dàn dựng, thể hiện nét văn hoá miền sông nước.

Từ sự thích ứng với thiên nhiên, người dân Cà Mau đã tạo dựng nhiều ngành nghề truyền thống, từng bước phát triển kinh tế gắn với lợi thế bản địa. Trong đó, nghề nuôi tôm trở thành dấu ấn quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của hàng nghìn hộ dân và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế địa phương. Hình ảnh ngành tôm được đặt trong mối quan hệ hài hoà giữa con người với môi trường sinh thái, nhấn mạnh giá trị tài nguyên thiên nhiên và trách nhiệm gìn giữ nền tảng phát triển bền vững.

Khép lại chương trình là chương “Cà Mau trên đường phát triển – Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, với không khí nghệ thuật được đẩy lên cao trào. Chương này không chỉ khắc hoạ thành quả của ngành tôm mà còn tái hiện sự góp sức của người nuôi tôm, người lao động, doanh nghiệp cùng các lĩnh vực khoa học - công nghệ, chế biến và logistics trong hành trình nâng cao giá trị sản phẩm.

Chương trình nghệ thuật “Bừng sáng bản sắc văn hoá - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới” rực rỡ sắc màu, phong phú về nội dung.

Thông điệp được gửi gắm là con tôm Cà Mau hôm nay không đơn thuần là sản vật của thiên nhiên mà còn là kết tinh của sức lao động, tri thức, ứng dụng khoa học - công nghệ và sự liên kết trong toàn chuỗi giá trị. Đằng sau mỗi sản phẩm tôm là câu chuyện về sự cần cù, sáng tạo của người dân, nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp và khát vọng đưa thương hiệu địa phương hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

Với cách dàn dựng kết nối từ văn hoá, thiên nhiên đến kinh tế, chương trình nghệ thuật không chỉ mang đến một đêm trình diễn chào mừng sự kiện lớn của tỉnh mà còn góp phần định vị hình ảnh Cà Mau trong mắt bạn bè, du khách.

Chương trình gửi đi thông điệp về một Cà Mau biết trân trọng cội nguồn, phát huy lợi thế bản địa và chủ động hội nhập; qua đó góp phần lan toả hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc giàu tiềm năng, bản sắc và khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới./.