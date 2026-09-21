Bận rộn mưu sinh, gia đình trẻ Hải Phòng vẫn giữ nếp cơm nhà

Hải Phòng mỗi năm thu hút lượng lớn nguồn lao động từ các tỉnh thành về sinh sống và làm việc. Nhiều gia đình trẻ cũng lựa chọn Hải Phòng để lập nghiệp. Giữa cuộc sống tấp nập bên thành phố Cảng mỗi gia đình chọn cách rất riêng từ việc gắn kết tình cảm gia đình trong từng mỗi bữa cơm đoàn viên.

Bữa cơm gắn kết gia đình trẻ (Ảnh minh họa)

Sau khi hoàn thành việc học, anh Bùi Chí Thành, quê Vân Đồn (Quảng Ninh), quyết định về Hải Phòng làm việc. Sau một thời gian ổn định công việc, anh lập gia đình rồi đưa vợ con về thành phố Cảng sinh sống.

Anh Thành chia sẻ: “Hiện tại hai vợ chồng ở phường Hồng Bàng cùng 3 con nhỏ. Mình cũng thường xuyên đi công tác các tỉnh, thành, chỉ có vợ ở nhà chăm 3 con. Thời gian đầu mọi thứ khá vất vả, nhưng rồi cuộc sống cũng dần ổn định”.

Công việc thường xuyên phải đi xa khiến thời gian dành cho gia đình của anh Thành không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Vì vậy, mỗi khi trở về sau một ngày làm việc, anh thường cố gắng thu xếp để ăn cơm cùng vợ con. Với anh, bữa cơm gia đình không đơn thuần là lúc các thành viên ngồi lại để ăn uống, mà còn là khoảng thời gian để cha mẹ quan sát, lắng nghe và hiểu hơn về cuộc sống của các con ở trường, ở lớp.

“Có những chuyện các con không chủ động kể, nhưng trong lúc ăn cơm, bố mẹ hỏi han thì con lại chia sẻ. Từ những câu chuyện rất nhỏ, mình có thể biết con đang vui hay có chuyện gì ở trường”, anh Thành nói.

Theo anh, ngay trên mâm cơm, cha mẹ cũng có thể dạy con nhiều điều về cách ứng xử. Từ việc biết mời cơm người lớn, biết chào hỏi, mời ai trước, ai sau đến cách nhường nhịn, chia sẻ thức ăn với các thành viên trong gia đình, những bài học về phép lịch sự và sự tôn trọng được hình thành từ những điều rất đời thường.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Hân luôn luôn ấm áp tình cảm gia đình

Đối với gia đình chị Vũ Thị Ngọc Hân (quê ở xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng) hiện đang làm việc ở khu công nghiệp An Dương thì lại có cách rất riêng gắn kết gia đình từ bữa cơm hàng ngày.

Chị Hân chia sẻ: “Tôi cũng mới lập gia đình được 3 năm nay, tính chất hai công việc vợ chồng cũng bận rộn. Tôi làm công việc ở một công ty Trung Quốc nên thời gian đi sớm về muộn thường xuyên, còn ông xã cũng hay đi công tác xa nhà, hai vợ chồng ít có thời gian bên nhau. Thời gian chủ yếu là cuối tuần được nghỉ là hai vợ chồng lại đi siêu thị chuẩn bị mâm cơm gia đình”.

Cũng do tính chất công việc bận rộn nên tranh thủ buổi tối sau tan ca làm chỉ Hân thường đi siêu thị gần nhà để mua sắp thực phẩm thiết yếu cho gia đình.

“Cũng rất may là gần nhà cũng nhiều siêu thị nên việc mua sắm mọi thứ cho hàng ngày cũng tiện. Bên cạnh đó cũng có những tiệm bán đồ ăn sẵn mình chỉ việc mua là về chế biến nên nhiều khi về muộn hai vợ chồng vẫn cố gắng nấu bữa cơm quây quần. Bên mâm cơm hai vợ chồng chia sẻ về công việc…”, chị Hân chia sẻ thêm.

Nhịp sống bận rộn cũng khiến nhiều gia đình còn ít duy trì được những bữa cơm đều đặn. Mỗi thành viên một lịch trình khiến những bữa cơm dần thiếu vắng sự đầm ấm.

Gia đình anh Hiệu thi thoảng lựa chọn cách gắn kết gia đình từ những mâm cơm nhỏ ở phố gần nhà (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đối với anh Lê Hiệu quê ở Ninh Bình hiện đang sinh sống ở Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng những bữa cơm gia đình càng quan trọng hơn đối với một người có công việc thường xuyên xa nhà.

Anh Hiệu tâm sự: “Nghề lái xe nên lịch trình đi sớm về khuya đối với mình thường xuyên. Khi mình đi làm thì các con vẫn còn ngủ, khi về thì cũng vào đêm khuya chính vì thế cũng ít quây quần bên mâm cơm cùng gia đình. Thời gian bên các con chủ yếu vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ”.

Điều khiến anh Hiệu ưu tiên nhất mỗi khi được nghỉ là cùng vợ con nấu mâm cơm quây quần bên nhau.

“Tôi gần như ít khi ở nhà nên mọi việc trong gia đình đều vợ làm hết, kể cả việc chăm sóc các con. Biết là mâm cơm gia đình quan trọng như thế nào nhưng vì tính chất công việc nên tôi cũng ít ăn cơm cùng các con. Công việc đầu tiên mỗi khi tôi được nghỉ làm là tự tay vào bếp nấu mâm cơm cho cả gia đình, đợi vợ và các con cùng ăn, lúc đó cảm thấy hạnh phúc biết bao”, anh Hiệu nói thêm.

Giá trị mỗi mâm cơm gia đình không chỉ nằm ở những món ăn thịnh soạn mà là ở đó nhưng giá trị tình cảm, gắn kết mỗi thành viên trong gia đình, giữ lửa hạnh phúc và rèn luyện nhân cách được vun đắp theo thời gian từ chính những điều nhỏ nhất.