Bận rộn kinh doanh, Phương Oanh vẫn cùng hai con du lịch Hàn Quốc

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải đoạn clip chia sẻ về nhịp sống hiện tại, thu hút sự chú ý của khán giả. Bước sang hành trình làm mẹ và khởi nghiệp kinh doanh, nữ diễn viên thừa nhận bản thân có nhiều thay đổi trong thói quen sinh hoạt, nhất là việc quản lý thời gian để cân bằng giữa công việc và việc nuôi dạy hai con.

Phương Oanh chia sẻ công việc hiện tại là kinh doanh, gặp đối tác, lên kịch bản quay quảng cáo. Ảnh: FBNV

Phương Oanh tâm sự: "Từ ngày làm kinh doanh và làm mẹ, Oanh không còn có khái niệm ngủ nướng nữa. Mỗi ngày của Oanh thường bắt đầu từ 6h30 sáng, đưa 2 con đi học, rồi về giải quyết các công việc online, gặp gỡ đối tác hoặc lên kịch bản cho các vlog quảng cáo.

Các con bắt đầu bước vào giai đoạn khám phá, tò mò với mọi thứ nên Oanh thường đưa các con theo trong những điều kiện phù hợp. Cảm giác vừa làm vừa nhìn con khiến mình hứng khởi hơn rất nhiều. Mỗi lúc được nghỉ thì Oanh chạy ra ôm con một xíu, như được tiếp thêm năng lượng".

Phương Oanh cho biết cô vừa đưa các con sang Hàn Quốc. Nữ diễn viên thừa nhận việc đưa con đi cùng khiến chuyến đi trở nên vất vả hơn, đôi lúc cô không có nhiều thời gian tận hưởng cảnh đẹp hay thong thả ngồi cà phê như những chuyến đi trước. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn cảm thấy lựa chọn này xứng đáng bởi cô muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm trong tuổi thơ của các con.

Mới đây, nữ diễn viên vừa đưa các con sang Hàn Quốc.

Nữ diễn viên thừa nhận việc đưa con đi cùng khiến chuyến đi trở nên vất vả hơn, nhưng "xứng đáng".

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: "Oanh nghĩ rằng khi bước vào một chặng đường mới của cuộc sống, người phụ nữ sẽ thay đổi những ưu tiên của mình. Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta bỏ quên đam mê hay sở thích cá nhân. Oanh vẫn yêu thích công việc, luôn cống hiến hết mình ở mọi vai trò, trải nghiệm những điều mới, ăn mặc đẹp và tự tin hướng tới những mục tiêu riêng.

Phương Oanh nhấn mạnh, gần đây cô tận hưởng những điều rất đỗi bình thường như tự tay nấu một bữa cơm, chơi cùng các con hay dành thời gian cho những người mình yêu thương. “Có lẽ người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, giữa cá tính riêng hay nét dịu dàng. Quan trọng là mình hiểu được điều gì khiến bản thân mình hạnh phúc, biết chăm chút cho những điều mình trân trọng và luôn tự tin với lựa chọn của chính mình,” nữ diễn viên kết luận.

Phương Oanh đang cân bằng cuộc sống giữa sự nghiệp và gia đình.

Tên tuổi của Phương Oanh gắn liền với hàng loạt vai diễn nổi bật trên sóng truyền hình giờ vàng. Nữ diễn viên ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả qua các bộ phim: Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân…

Năm 2023, Phương Oanh tạm ngưng sự nghiệp để tập trung cho gia đình. Đến năm 2025, Phương Oanh đánh dấu sự trở lại với dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Phương Oanh dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con. Ảnh: FBNV