Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường biển tại đảo Trí Nguyên

Ngày 7-11, tại Tổ dân phố Trí Nguyên (phường Nha Trang), Ban Quản lý Vịnh Nha Trang phối hợp với Tổ dân phố và Chi hội Phụ nữ Trí Nguyên tổ chức hoạt động chung tay bảo vệ môi trường biển.

Đại diện Ban Quản lý Vịnh Nha Trang và Ngân hàng SeABank trao tặng dụng cụ vớt rác, thùng rác cho người dân trên đảo Trí Nguyên.

Trong chương trình, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã trao hỗ trợ dụng cụ vớt rác (vợt); Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Nha Trang (SeABank Nha Trang) trao hỗ trợ 8 thùng rác sinh hoạt cho cho người dân ở đảo Trí Nguyên. Các thùng rác được bố trí tại những vị trí thuận tiện ven đảo và khu vực sinh sống để khuyến khích việc phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định.

Sau chương trình, các cơ quan, đơn vị tổ chức cùng người dân Tổ dân phố Trí Nguyên đã tham gia vớt rác nổi, làm sạch khu vực mặt nước ven đảo Hòn Miễu. Nhiều thùng rác mới được đặt ngay tại các điểm dễ tiếp cận để người dân sử dụng vợt để thu gom rác nổi trên mặt nước.

Người dân tham gia vớt rác nổi, làm sạch mặt nước ven đảo.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang thông tin, thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và người dân để xây dựng ý thức bảo vệ môi trường bền vững. Việc trang bị dụng cụ và thùng rác chỉ là bước khởi đầu; quan trọng hơn cả là sự thay đổi thói quen và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, góp phần giữ gìn vẻ đẹp và hệ sinh thái của vịnh Nha Trang trong thời gian tới.