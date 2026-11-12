Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải: Không xảy ra cháy rừng trong mùa khô hanh 2025 - 2026

Hiện nay, Ban quản lý hơn 67.000 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 8 xã: Chế Tạo, Lao Chải, Khao Mang, Mù Cang Chải, Púng Luông, Tú Lệ, Nậm Có và Gia Hội. Đây là địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô hanh.

Diện tích rừng được bảo vệ góp phần tăng độ che phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, đơn vị đã tổ chức 87 buổi tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, thu hút khoảng 8.000 lượt người tham gia. Cùng với công tác tuyên truyền, đơn vị tu sửa gần 197 km đường băng cản lửa tại 7 xã; lắp đặt mới 2.500 biển tuyên truyền, cảnh báo. Trong đó, 1.000 biển cấm lửa, 1.000 biển cấm chặt phá rừng và 500 biển cấm săn bắt, nuôi nhốt động vật hoang dã.

Lực lượng cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải luôn bám sát địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng duy trì trực PCCCR 24/24 giờ trong những ngày cao điểm, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy cao để kịp thời phát hiện, xử lý tình huống phát sinh.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải thường xuyên phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng.

Trong mùa khô hanh 2025 - 2026, đơn vị phát hiện 10 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, gồm: 8 vụ lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, 1 vụ phá rừng trái pháp luật và 1 vụ khai thác lâm sản trái phép. Đến nay, 8 vụ đã được xử lý; 2 vụ còn lại đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định.

Bước vào mùa khô hanh 2026 - 2027, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và giám sát việc sử dụng lửa trong sản xuất, sinh hoạt; chủ động triển khai các phương án PCCCR, quyết tâm bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.