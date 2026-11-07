Ban Quản lý dự án số 2 giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 65%

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc

Ban 2 và các ban quản lý dự án khu vực trực thuộc được giao hơn 3.371 tỷ đồng để thực hiện 427 dự án. Trong đó, Ban 2 trực tiếp làm chủ đầu tư 57 dự án với tổng vốn hơn 2.040 tỷ đồng; các ban quản lý dự án khu vực làm chủ đầu tư 370 dự án với tổng vốn hơn 1.330 tỷ đồng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 Phan Thanh Hoàng báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại buổi làm việc

Lũy kế đến ngày 5/11, tổng giá trị giải ngân của Ban 2 và các ban quản lý dự án khu vực hơn 2.208 tỷ đồng, tương đương 65,49% kế hoạch. Riêng Ban 2 giải ngân hơn 1.362 tỷ đồng, đạt 66,79% kế hoạch, các ban quản lý dự án khu vực giải ngân hơn 845 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch.

Giám đốc Ban 2 Phan Thanh Hoàng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chủ động kiện toàn công tác quản lý sau khi hợp nhất vào tháng 2/2026; thường xuyên kiểm tra thực địa, đôn đốc nhà thầu và rà soát năng lực các đơn vị thi công nhằm bảo đảm tiến độ công trình.

Phó Giám đốc Ban 2 Nguyễn Ngọc Đông báo cáo tháo gỡ khó khăn các dự án tại buổi làm việc

Ban cũng phối hợp với các địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định giá đất cụ thể để hoàn thiện thủ tục bồi thường, chi trả cho người dân và bàn giao mặt bằng thi công.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân của một số dự án chưa đạt yêu cầu; nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung vật liệu đất đắp, đá cấp phối phục vụ thi công còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Lê Thanh Sơn nêu ý kiến tại buổi làm việc

Trong 2 tháng cuối năm, Ban 2 xác định tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. Đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công trường, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật; tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng; yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị tại các dự án đã có mặt bằng sạch. Ban cũng đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khi có khối lượng hoàn thành và xử lý các nhà thầu thi công chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận những nỗ lực của Ban 2, các ban quản lý dự án khu vực và sở, ngành liên quan trong triển khai các dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, bên cạnh những nguyên nhân khách quan, tiến độ giải ngân chậm còn có nguyên nhân chủ quan, nhất là sự quyết liệt trong phối hợp xử lý công việc của một số đơn vị chưa cao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban 2 phải thay đổi cách làm, tăng cường bám sát từng công trình, từng hạng mục và tiến độ thực hiện cụ thể.

Mỗi dự án phải xây dựng sơ đồ tiến độ chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc theo từng ngày, từng tuần; bố trí tương ứng nhân lực, máy móc, thiết bị và thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện. Đối với những nhà thầu vi phạm tiến độ, không thực hiện đúng cam kết, chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý, không để tình trạng chậm trễ kéo dài. Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Đối với khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động làm việc trực tiếp với các cơ sở khai thác, cung ứng vật liệu để tháo gỡ vướng mắc, xem xét mở rộng công suất khai thác theo quy định, bảo đảm nguồn cung cho các công trình. Các sở, ngành và địa phương cần nâng cao trách nhiệm phối hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 dự buổi làm việc

Riêng đối với các dự án chậm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư làm việc cụ thể với từng nhà thầu, yêu cầu ký cam kết tiến độ với khối lượng thực hiện được phân chia rõ theo từng ngày và từng giai đoạn. Việc kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, lấy kết quả thực tế làm căn cứ đánh giá năng lực nhà thầu và xem xét trách nhiệm các bên liên quan.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Minh cũng chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, dự án giao thông và các công trình chung cư đang triển khai; không để việc điều chỉnh, gia hạn tiến độ trở thành giải pháp thay thế cho trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các đơn vị cần tập trung cao độ trong những tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc